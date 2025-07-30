診斷類風濕性關節炎 抗CCP抗體檢測更精準

▲把握黃金治療期，才能有效延緩關節受損、降低失能風險。（照片提供／詹天明）

文／詹天明

▲抽血檢測抗CCP抗體，可協助精準診斷類風濕性關節炎，亦有助判斷未來關節破壞的風險；示意圖。（照片來源：shutterstock）

30多歲的小雨（化名），自國中時期就出現手指僵硬、腫脹的情形，起初以為是運動傷害所致，經多次就醫，才診斷為類風濕性關節炎合併修格蘭乾燥症。

恐合併乾燥症、肺部纖維化

身為婚禮主持人的她，舞台上總是神采飛揚，台下卻飽受關節劇痛與口乾之苦，特別是在產後因免疫系統劇烈波動，短短幾週內手指快速變形、疼痛難耐，甚至無法抱起新生兒，所幸透過生物製劑治療，病情已逐步穩定，但關節侵蝕及結構性損傷已不可逆。

請繼續往下閱讀...

類風濕性關節炎是1種慢性自體免疫疾病，最常見於30-50歲的年齡族群，女性患者約為男性的3倍，其中產後女性更是高風險族群，與免疫調節失衡、荷爾蒙變化及育兒壓力相關。此病主要侵犯手指、手腕、膝蓋等小關節，症狀包括早晨起床時關節僵硬超過30分鐘、關節紅腫熱痛、對稱性不適等，若未及時治療，恐造成關節侵蝕、變形，甚至喪失功能。

治療策略須依病情量身制定

類風濕性關節炎屬於全身性疾病，部分患者會合併其他症狀，如修格蘭乾燥症導致口乾眼乾、貧血、皮膚病變或肺部纖維化等，治療策略須依病人病情量身制定，目前藥物選擇包含非類固醇抗發炎藥物、疾病調節抗風濕藥物、生物製劑與標靶小分子藥物等，由專科醫師進行整體評估與追蹤，有助於控制病情進展並維持良好生活品質。

抗CCP抗體（抗環瓜氨酸胜肽抗體）是早期診斷的重要指標，其為1種自體抗體，當體內正常蛋白質經發炎反應產生結構改變（瓜氨酸化）後，可能被免疫系統誤認為外來入侵物，誘發免疫攻擊，引起關節發炎與破壞。

研究顯示，相較傳統的類風濕因子檢測，抗CCP抗體具有更高的特異性與預測價值，尤其在疾病初期即能協助精準診斷，亦有助判斷未來關節破壞的風險。

把握黃金治療期 降失能風險

若民眾本身有家族病史，或出現不明原因的多關節腫痛、晨僵等症狀，不要自行服用止痛藥，切勿輕忽應及早就醫，由風濕免疫科專科醫師安排抽血檢查，把握黃金治療期，才能有效延緩關節受損、降低失能風險。

（作者為林口長庚醫院暨新北市立土城醫院風濕免疫科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法