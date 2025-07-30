自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

診斷類風濕性關節炎 抗CCP抗體檢測更精準

2025/07/30 05:30
診斷類風濕性關節炎 抗CCP抗體檢測更精準

▲把握黃金治療期，才能有效延緩關節受損、降低失能風險。（照片提供／詹天明）

文／詹天明

診斷類風濕性關節炎 抗CCP抗體檢測更精準

▲抽血檢測抗CCP抗體，可協助精準診斷類風濕性關節炎，亦有助判斷未來關節破壞的風險；示意圖。（照片來源：shutterstock）

30多歲的小雨（化名），自國中時期就出現手指僵硬、腫脹的情形，起初以為是運動傷害所致，經多次就醫，才診斷為類風濕性關節炎合併修格蘭乾燥症。

恐合併乾燥症、肺部纖維化

身為婚禮主持人的她，舞台上總是神采飛揚，台下卻飽受關節劇痛與口乾之苦，特別是在產後因免疫系統劇烈波動，短短幾週內手指快速變形、疼痛難耐，甚至無法抱起新生兒，所幸透過生物製劑治療，病情已逐步穩定，但關節侵蝕及結構性損傷已不可逆。

類風濕性關節炎是1種慢性自體免疫疾病，最常見於30-50歲的年齡族群，女性患者約為男性的3倍，其中產後女性更是高風險族群，與免疫調節失衡、荷爾蒙變化及育兒壓力相關。此病主要侵犯手指、手腕、膝蓋等小關節，症狀包括早晨起床時關節僵硬超過30分鐘、關節紅腫熱痛、對稱性不適等，若未及時治療，恐造成關節侵蝕、變形，甚至喪失功能。

治療策略須依病情量身制定

類風濕性關節炎屬於全身性疾病，部分患者會合併其他症狀，如修格蘭乾燥症導致口乾眼乾、貧血、皮膚病變或肺部纖維化等，治療策略須依病人病情量身制定，目前藥物選擇包含非類固醇抗發炎藥物、疾病調節抗風濕藥物、生物製劑與標靶小分子藥物等，由專科醫師進行整體評估與追蹤，有助於控制病情進展並維持良好生活品質。

抗CCP抗體（抗環瓜氨酸胜肽抗體）是早期診斷的重要指標，其為1種自體抗體，當體內正常蛋白質經發炎反應產生結構改變（瓜氨酸化）後，可能被免疫系統誤認為外來入侵物，誘發免疫攻擊，引起關節發炎與破壞。

研究顯示，相較傳統的類風濕因子檢測，抗CCP抗體具有更高的特異性與預測價值，尤其在疾病初期即能協助精準診斷，亦有助判斷未來關節破壞的風險。

把握黃金治療期 降失能風險

若民眾本身有家族病史，或出現不明原因的多關節腫痛、晨僵等症狀，不要自行服用止痛藥，切勿輕忽應及早就醫，由風濕免疫科專科醫師安排抽血檢查，把握黃金治療期，才能有效延緩關節受損、降低失能風險。

（作者為林口長庚醫院暨新北市立土城醫院風濕免疫科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中