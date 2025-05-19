寶寶接種卡介苗 3注意事項預防不良反應

▲王瑄惠醫師提醒家長，要留意寶寶接種卡介苗後的狀況。

（照片提供／王瑄惠）

文／王瑄惠

在常規疫苗接種中，卡介苗（BCG）常是爸媽口中的大魔王！但其實只要好好認識這個疫苗就沒那麼可怕囉！接種卡介苗可以降低結核性腦膜炎的發生率，對於嬰兒尤其重要。若不幸罹患結核性腦膜炎可能造成智力受損，嚴重無法自理生活，甚至致死。

目前台灣使用卡介苗為1瓶疫苗開瓶後分給20個左右寶寶集中施打，並在開瓶2小時內施打完畢，所以會請爸媽先預約門診並在時間內報到。

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建議接種年紀5-8個月

為了降低卡介苗疫苗造成骨髓炎的機率，目前建議接種年紀為寶寶5-8個月大，寶寶活動力較佳，會請爸媽配合協助固定嬰兒，以進行卡介苗皮內注射。

常見但較不嚴重的不良反應為局部膿瘍和腋下淋巴結炎。接種後1-2週會開始發紅，形成小結節；3-5週左右會接種部位會開始有腫脹或瘀青情形；大約平均6週左右會開始會發生膿瘍和潰爛；平均4個月左右開始結痂留下小疤痕。較嚴重但少見的不良反應為骨炎、骨髓炎及彌漫性卡介苗。

接種後密切觀察情況

◎家長的注意事項

●定期檢查接種部位：家長應定期檢查寶寶的接種部位，若出現膿瘍或有分泌物時可以貼OK繃或乾紗布覆蓋，若紗布潮濕或有分泌物沾黏時應進行更換。若接種3個月後膿瘍仍明顯腫大，勿自行擦拭藥膏並且回診就醫。

●注意淋巴結腫大：如果接種後伴隨頸部或腋下淋巴結腫大（最常見為同側左腋下）等情況，建議回診追蹤，不過大部分的卡介苗造成的淋巴腺炎經保守治療可自行改善。

●注意四肢腫脹疼痛或跛行：極少見的不良反應骨炎和骨髓炎，以侵犯四肢骨為主，若在施打後數個月到5歲發現有四肢腫脹疼痛或跛行請就醫檢查。

了解卡介苗這些正常和不正常的反應，家長可以在接種後密切觀察寶寶的情況，並根據上述情況就醫治療。接種卡介苗仍是保護寶寶免受結核性腦膜炎等威脅的重要手段，了解正確的接種後反應，能有效確保寶寶的健康。

（作者為育禾婦幼中心小兒科主任）

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