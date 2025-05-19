自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐喝無糖「五穀飲」險糖尿病 醫揪出「關鍵」

2025/05/19 06:31

醫師指出，五穀是優質食材，但磨成粉後，膳食纖維屏障被打破，澱粉易被酵素快速分解，變成葡萄糖，容易使血糖飆升；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，五穀是優質食材，但磨成粉後，膳食纖維屏障被打破，澱粉易被酵素快速分解，變成葡萄糖，容易使血糖飆升；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕60多歲王阿姨十分養生，不吃油炸、含糖飲，每天早上喝自製無糖五穀飲，卻發現過去半年體重上升2公斤、腹部隆起，內臟脂肪指數也上升，甚至健檢發現空腹血糖略升，接近糖尿病前期。醫師指出，五穀是優質食材，但磨成粉後，膳食纖維屏障被打破，澱粉易被酵素快速分解，變成葡萄糖，簡而言之，「你以為在喝健康，身體以為你在喝糖水！」反倒讓血糖飆、變胖，甚至引發糖尿病。

科博特診所院長劉博仁於臉書「劉博仁營養功能醫學專家」發文說明，五穀米、十穀米是很棒的全穀來源，含有膳食纖維、植化素、維生素B群，有助於腸道健康與長期代謝。然而，一旦將這些穀物「磨成粉」，事情就不一樣了。

醫師表示，五穀米、十穀米是很棒的全穀來源，含有膳食纖維、植化素、維生素B群，有助於腸道健康與長期代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，五穀米、十穀米是很棒的全穀來源，含有膳食纖維、植化素、維生素B群，有助於腸道健康與長期代謝；示意圖。（圖取自photoAC）

劉博仁引述2024年的1篇研究，以高粱為原料，製作出不同粒徑的鬆餅，並測量其升糖指數（GI）。結果發現，細磨高粱粉製成的鬆餅，GI高達76±21，中等粒徑的鬆餅僅32±17，也就是說，同樣原料僅僅是粒徑不同，血糖反應就大不相同。另1篇2022年的隨機交叉研究也發現，以石磨方式保留粗粒全穀結構的麵包，對血糖與胰島素的影響顯著低於精細粉末麵包，證實結構完整性越高，越能延緩血糖上升。

劉博仁解釋，穀類屬碳水化合物，若將糙米、紫米、小米、薏仁、燕麥等打成粉，沖泡飲用，原本所具有的「膳食纖維屏障」會被打破，使得澱粉更容易被酵素快速分解，變成葡萄糖。簡而言之，就是「你以為在喝健康，身體其實以為你在喝糖水！」再加上五穀粉口感滑順、不需咀嚼，飽足感低、容易多吃，導致熱量攝取超標不自知，這正是王阿姨半年來變胖、內臟脂肪增加、血糖上升根源。

5種食用撇步 吃穀不升糖

1.盡量選擇整粒穀物：吃糙米飯、紫米、小米飯、薏仁等原型食物，維持食物的天然結構，有助於延緩糖類吸收。

2.避免天天大量飲用穀粉：偶爾替代早餐可以，但不宜當作主食常規攝取，尤其是糖尿病或血糖邊緣者。

醫師提醒，避免天天大量飲用穀粉，尤其是糖尿病或血糖邊緣者；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，避免天天大量飲用穀粉，尤其是糖尿病或血糖邊緣者；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3.搭配蛋白質與好油脂：沖泡穀粉時可以加入豆漿、堅果、奇亞籽，幫助延緩消化速度、穩定血糖。

4.控制份量：建議一餐穀粉控制在20克左右，熱量約80大卡，並非「越多越好」。

5.觀察血糖與體重變化：定期測量空腹血糖、飯後血糖與腰圍，是監控自己是否吃對的重要依據。

劉博仁提醒，所謂的「健康食品」，不在於外觀天然、成分天然，而是看我們如何吃、吃多少、吃的方式是否合宜。五穀本身是優質的食材，但當你將它磨成粉、當成飲料天天喝，也可能變成血糖炸彈，甚至影響體重與脂肪堆積。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中