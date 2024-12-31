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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫苗開放全民接種 北市獲配1萬劑Novavax JN.1疫苗

2024/12/31 18:35

自2025年1月1日起，新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，開放年滿12歲以上民眾接種。（疾管署提供）

自2025年1月1日起，新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，開放年滿12歲以上民眾接種。（疾管署提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕自2025年1月1日起，新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，開放年滿12歲以上民眾接種，國內進貨數量有限，台北市首批獲分配1萬餘劑，衛生局建議接種前先洽疫苗合約醫療院所預約掛號。另公費流感疫苗自1月1日起全面開放出生滿6個月以上民眾接種，符合接種資格民眾可併同接種。

台北市衛生局表示，合約院所服務資訊可至衛生局官網首頁「COVID-19疫苗接種地點資訊查詢網站」查詢。衛生局提醒，前往接種新冠疫苗時應攜帶健保卡，未成年者接種應協同家屬簽署同意書，另北市公費流感疫苗剩餘量不足9萬劑，1月1日起，出生滿6個月以上民眾皆可接種，尚未接種流感疫苗者可併同接種。

自2025年1月1日起，新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，開放年滿12歲以上民眾接種。（記者林承鴻製表）

自2025年1月1日起，新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Novavax JN.1疫苗，開放年滿12歲以上民眾接種。（記者林承鴻製表）

衛生局說明，目前國內提供接種之新冠JN.1疫苗分為莫德納及Novavax 2種製程不同的廠牌，莫德納是mRNA疫苗，而Novavax是蛋白質次單元疫苗，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，接種後約2週產生保護力，已接種過莫德納JN.1疫苗者，則無須再接種。

另外，台北市提供未滿12歲幼童接種之多劑型疫苗僅餘800劑，集中於台北市立聯合醫院12區院外門診部提供接種至疫苗用罊為止，請家長儘快攜帶尚未接種兒童完成接種。

衛生局指出，近一週類流感門診明顯增加，就診人次較上週多1萬3362人次，北市新冠併發重症個案已累積26件，其中6人因感染而喪失寶貴生命且均未接種新冠JN.1疫苗。衛生局呼籲長者及具慢性疾病等高風險族群，如尚未接種新冠JN.1疫苗者，應儘速完成接種，以提升保護力。

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