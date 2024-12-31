公費流感及Novavax JN.1疫苗元旦開打 新北衛所、診所隨到隨打

新北市衛生局公布，明年元旦起，擴大公費流感疫苗接種對象，另新冠疫苗則提供Novavax JN.1疫苗，開放滿12歲以上，且尚未接種Moderna JN.1疫苗民眾。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局公布，明（2025）年元旦起，擴大公費流感疫苗接種對象，全國滿6個月以上尚未接種、持有居留證的外籍人士皆可接種；另新冠疫苗則提供Novavax JN.1疫苗，開放滿12歲以上，且尚未接種Moderna JN.1疫苗民眾。衛生局長陳潤秋表示，已協調29區衛生所及700家合約院所，可隨到隨打，並持續開設社區接種站。

衛生局疾病管制科長王美華指出，據疾管署監測資料，全國自10月起累計342例流感併發重症病例，死亡病例75例，死亡數為近十個流感季最高；新冠併發重症本土病例累計411例，其中92例死亡，未接種過流感疫苗以及新冠疫苗高達9成，而研究顯示接種疫苗是預防疾病最有效的方法。

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王美華表示，明年元旦起，擴大公費流感疫苗接種對象，提供全國滿6個月以上尚未接種民眾（含持有居留證外籍人士）接種，至疫苗用罄止。同日起新冠疫苗提供Novavax JN.1疫苗，接種對象開放滿12歲以上且尚未接種 Moderna JN.1的人接種，至疫苗用罄止；新冠Moderna JN.1疫苗則持續提供6個月以上全齡民眾接種，籲請民眾踴躍接種流感及新冠疫苗。

陳潤秋說，為使流感及新冠疫苗接種更便利，除協調29區衛生所及700家合約院所提供隨到隨打服務外，也持續開設社區接種站，可至「新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」，籲請民眾善加利用。

陳潤秋也提醒，近日冷氣團來襲且年底大型活動多，呼吸道病毒感染風險增加，民眾仍需落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會，保護家人及朋友。

新北市衛生局公布，明年元旦起公費流感全民接種。（衛生局提供）

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