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健康網》續發性高血壓有機會根治！ 醫：對症下藥可有效控制

2025/01/04 17:09

醫師表示，高血壓症狀多與低血鉀有關，包括頭痛、頭暈、視力改變、呼吸困難等。事意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，高血壓症狀多與低血鉀有關，包括頭痛、頭暈、視力改變、呼吸困難等。事意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓的常見原因為年紀大、肥胖、動脈硬化、壓力、抽菸等，就是原發性高血壓，目前台灣9成的高血壓患者都屬於這類型。但續發性高血壓，只要找出病因對症下藥，就有機會根治。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」邀請中國醫藥大學附設醫院主任王子源分享，原發性高醛固酮症佔續發性高血壓80-90%，醛固酮（Aldosterone）是人體重要的荷爾蒙，負責維持血壓的平衡，會作用在腎臟，讓腎臟留住鈉離子、排掉鉀離子，當鈉離子留在體內，就會留住水分。不過，若腎上腺的皮質異常增生，或是有腫瘤影響，會讓醛固酮分泌增加。

●常見症狀：包括頑固型高血壓（對藥物治療無效的高血壓），其他症狀多與低血鉀有關，包括頭痛、頭暈、視力改變、呼吸困難、肌肉無力、低血鉀引起的心律不整等。

●治療方式：治療原發性高醛固酮症的核心目標是控制血壓並調整電解質失衡，根據不同病因，治療方式有所差異，狀況分為三種。

1.雙側腎上腺皮質異常增生：約占60%的病例，通常需服用醛固酮阻斷劑，搭配1至2種降血壓藥物，即可有效控制病情。

2.單側腎上腺腺瘤：約占30%的病例，可透過手術切除腫瘤來根治高血壓。

3.單側腎上腺皮質增生：約占10%的病例，也可透過早期診斷和手術治療達到治癒效果。

林軒任提醒，切除腎上腺腫瘤屬於泌尿科的守備範圍，並非一般外科或泌尿科手術，千萬不要找錯科。

林軒任補充，原發性高醛固酮症是造成續發性高血壓的重要原因，而且是可以根治的，假如遇到藥物治療無效的高血壓，應該與醫生討論這種可能性，並進行相關檢查，只要透過及時診斷和有效治療，就可以有效控制，甚至扭轉病情，改善生活品質。

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