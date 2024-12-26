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健康網》「柑橘熱紅酒」15分鐘搞定！農業部教做暖冬飲品
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬天適合和家人、朋友聚在一起，享受溫暖又香甜的熱紅酒。農業部在臉書專頁發文表示，可以去超市採購國產的優質紅酒，與柑橘類農產品。農業部也分享了，超好喝的香料紅酒食譜，只需簡單5步驟、煮15分鐘，就能快速上桌！
柑橘熱紅酒
●準備材料
紅酒400克、柳橙汁150毫升、柳橙皮3克、肉桂棒3克、八角0.5克、丁香0.1克、白砂糖2大匙。
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●製作方法
1.鍋裡加入八角、丁香、肉桂，以及月桂葉，用中小火乾炒約1分鐘，等香氣釋出後，再加入白砂糖。
2.用手扭轉柳橙皮，讓水果香氣更濃郁，再放入鍋中一同拌炒。
3.將柳橙汁連同果皮一起放入鍋中，慢慢攪拌至沸騰。
4.倒入紅酒，再次煮到沸騰，接著轉小火，繼續熬煮10分鐘。
5.最後用細篩網過濾煮好的紅酒，過濾掉裡面的香料與果渣，香氣十足的柑橘熱紅酒就完成啦！
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