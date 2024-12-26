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健康網》「柑橘熱紅酒」15分鐘搞定！農業部教做暖冬飲品

2024/12/26 19:30

農業部分享，超好喝的香料紅酒食譜，只需簡單5步驟、煮15分鐘，就能快速上桌；示意圖。（圖取自freepik）

農業部分享，超好喝的香料紅酒食譜，只需簡單5步驟、煮15分鐘，就能快速上桌；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬天適合和家人、朋友聚在一起，享受溫暖又香甜的熱紅酒。農業部在臉書專頁發文表示，可以去超市採購國產的優質紅酒，與柑橘類農產品。農業部也分享了，超好喝的香料紅酒食譜，只需簡單5步驟、煮15分鐘，就能快速上桌！

柑橘熱紅酒

●準備材料

紅酒400克、柳橙汁150毫升、柳橙皮3克、肉桂棒3克、八角0.5克、丁香0.1克、白砂糖2大匙。

●製作方法

1.鍋裡加入八角、丁香、肉桂，以及月桂葉，用中小火乾炒約1分鐘，等香氣釋出後，再加入白砂糖。

2.用手扭轉柳橙皮，讓水果香氣更濃郁，再放入鍋中一同拌炒。

3.將柳橙汁連同果皮一起放入鍋中，慢慢攪拌至沸騰。

4.倒入紅酒，再次煮到沸騰，接著轉小火，繼續熬煮10分鐘。

5.最後用細篩網過濾煮好的紅酒，過濾掉裡面的香料與果渣，香氣十足的柑橘熱紅酒就完成啦！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱紅酒溫暖香甜製作簡單，是冬季聚會飲品不錯的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

熱紅酒溫暖香甜製作簡單，是冬季聚會飲品不錯的選擇；示意圖。（圖取自freepik）

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