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健康網》雞皮不是最胖！雞柳和「這部位」熱量差4倍

2024/12/24 18:19

營養師指出，每100克雞屁股，熱量高達452大卡，脂肪多達46克；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，每100克雞屁股，熱量高達452大卡，脂肪多達46克；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕耶誕節除了薑餅人和牛排外，不少家庭也會選擇吃烤雞！好食課營養師Sally何采璇在臉書粉專「好食課」發文分享，不同部位的雞肉熱量、脂肪含量差異，以下皆以100克肉雞為準。雞柳是整隻雞脂肪最低的部位，熱量僅106大卡，但蛋白質高達24克；雞屁股的熱量最驚人，高達452大卡，脂肪多達46克；雞皮也是大地雷，熱量有442大卡。

以下為雞肉部位熱量排行榜，數據皆以100克肉雞部位做呈現。

雞胸區

●去皮雞胸肉：熱量117大卡、脂肪2克、蛋白質23克，是減脂增肌的首選部位。

●雞柳：位於雞胸的內側，呈長條狀，每隻雞只有兩條，不僅口感軟嫩，也是整隻雞脂肪最低的部位。熱量僅106大卡，脂肪只有0.6克，但蛋白質高達24克！

雞翅區

●翅腿：熱量210大卡、脂肪15克、蛋白質18克。

●二節翅：熱量223大卡，脂肪偏高有17克、蛋白質16克。

●三節翅：是翅腿與二節翅的合體，熱量為222大卡、脂肪16克、蛋白質18克。

何采璇說，每100克雞翅，熱量為210大卡、脂肪15克、蛋白質18克；示意圖。（圖取自freepik）

何采璇說，每100克雞翅，熱量為210大卡、脂肪15克、蛋白質18克；示意圖。（圖取自freepik）

雞腿區

●棒棒腿：熱量159大卡、脂肪10克、蛋白質17克。

●雞腿排：熱量高達251大卡、脂肪21克、蛋白質15克，是雞肉中熱量第二高的部位。

●骨腿：是棒棒腿加腿排，熱量為196大卡、脂肪15克、蛋白質14克。

●清腿：是骨腿去除椎骨後的部位，熱量173大卡、脂肪11克、蛋白質17克。

雞尾椎

●雞屁股：熱量驚人！每100克高達452大卡，脂肪多達46克，蛋白質僅有9克；一個11克的屁股，熱量有50大卡。

●雞皮：為雞肉的主要地雷，熱量有442大卡、脂肪43克，所以少吃10克的雞皮，大約少了45大卡。

小提醒

何采璇提到，減脂增肌的人，不妨多吃雞胸肉或雞柳，脂肪低、蛋白質高；愛吃雞翅和雞腿的人，也要注意適量攝取，去掉雞皮可幫助減輕負擔。

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