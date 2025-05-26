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健康網》4族群不放「粽」！ 營養師：易脹氣多吃它助消化

2025/05/26 08:27

營養師建議，1天吃1顆粽子即可，同時應搭配蔬菜一同食用，吃粽不變重；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師建議，1天吃1顆粽子即可，同時應搭配蔬菜一同食用，吃粽不變重；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕端午節必備粽子過節！營養師高敏敏提醒，若不想端午後變胖，建議1天吃1顆即可，並搭配蔬菜一同食用等，護健康。此外，特別提醒4族群吃粽要點，如易脹氣者，控制份量、少吃糯米，吃點鳳梨、奇異果助消化；高血脂者避開高油脂、高熱量配料，改吃全穀粽；高血糖者避免甜粽，建議吃全穀粽配蔬菜，穩血糖；腎友少沾醬，蔬菜汆燙後享用，過節不放「粽」健康。

新手版吃粽5撇步 1天1顆多吃蔬菜

高敏敏在臉書表示，粽子又油又香很難抵擋！為求健康，建議一般人做到5步驟，包括：1天1顆替換正餐澱粉，以控制澱粉量、熱量不爆表；再者，建議搭配蔬菜一起吃，增加纖維量，同時也提高飽足感、飲食更均衡，並將沾醬另外倒，以免鈉、糖攝取過多；飯後吃奇異果、鳳梨、木瓜等富含酵素水果，助消化。除此之外，甜粽含糖量較高，應克制，勿1顆接1顆吃。

飲控吃粽撇步 食材替換無負擔

若為飲控者，也可進一步進行進階版吃粽撇步。高敏敏說，糯米不易消化、易脹氣，改選高纖米，增加纖維、穩血糖血脂，並避免肥肉高熱量食材，改選瘦肉少負擔，同時醃料調料避免菜圃乾、醬油，改選蔥蒜等天然辛香料，加入香菇、黑木耳、竹筍等有口感的蔬菜，健康負擔低，又不怕胖。

營養師表示，腸胃消化不良，吃粽易脹氣，建議控制份量，細嚼慢嚥，並吃鳳梨、奇異果、木瓜等水果助消化；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，腸胃消化不良，吃粽易脹氣，建議控制份量，細嚼慢嚥，並吃鳳梨、奇異果、木瓜等水果助消化；示意圖。（圖取自photoAC）

4種人吃粽小秘訣 腎友少沾醬

1. 腸胃消化不良，吃粽易脹氣：建議控制份量，細嚼慢嚥，一次勿吃過多糯米，並吃鳳梨、奇異果、木瓜等水果助消化。

2. 高血脂：避免肥肉、花生粉、蛋黃等高油脂、高熱量配料，改吃全穀粽增加纖維攝取。

3. 高血糖、血糖不穩：衛福部建議，每日飲食中添加糖攝取量，不宜超過總熱量的10%，若能控制在5%以下更佳。以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25-50公克，相當於1顆豆沙粽已超過一半！建議高血糖者避免甜粽子，改吃全穀粽搭配蔬菜，穩定飯後血糖。

4. 腎臟疾病：少沾醬、避免含磷較高的全穀粽，選擇白糯米粽較佳。不只如此，蔬菜應先汆燙過再享用。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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