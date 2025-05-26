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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

老菸槍罹「肺癌惡霸」小細胞肺癌 增加免疫治療控制病情

2025/05/26 09:51

劉旭崇醫師表示，小細胞肺癌具有惡性度高，台灣健保已開始給付擴散期小細胞肺癌的免疫治療費用。（澄清醫院提供）

劉旭崇醫師表示，小細胞肺癌具有惡性度高，台灣健保已開始給付擴散期小細胞肺癌的免疫治療費用。（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位66歲男子，有重度吸菸史，5年前因呼吸急促及上半身水腫等症狀求醫，檢查發現右側肺部及縱隔腔出現約11公分大小的腫瘤，並同時在腦部與骨骼發現癌細胞轉移，診斷時為擴散期小細胞肺癌，已不適合進行手術切除，病人當年選擇自費接受免疫治療合併傳統化學治療，治療後腫瘤完全消失，目前仍定期至門診追蹤。

澄清醫院中港院區胸腔內科劉旭崇醫師指出，小細胞肺癌因其生長迅速、惡性度高與預後差，常被稱為肺癌中的惡霸。該病人超過5年的存活期顯示了免疫治療的「長尾效應」，如今健保也已給付免疫治療，為病患帶來全新希望，呼籲大家不要輕易放棄治療機會。

左圖為診斷時胸部電腦斷層檢查，顯示右肺有一11公分腫瘤（紅色箭頭處），右圖為定期追蹤胸部電腦斷層檢查顯示腫瘤完全消失。（澄清醫院提供）

左圖為診斷時胸部電腦斷層檢查，顯示右肺有一11公分腫瘤（紅色箭頭處），右圖為定期追蹤胸部電腦斷層檢查顯示腫瘤完全消失。（澄清醫院提供）

劉旭崇表示，當初病人接受免疫治療合併化學治療後，腫瘤迅速縮小，定期追蹤檢查也確認腫瘤已完全消失且無復發跡象。這幾年來，病人的生活品質保持良好，他對當初自費200萬元接受治療的決定深感值得，因為這延續了他的生命。

劉旭崇指出，小細胞肺癌具有惡性度高、快速增生及神經內分泌特性，診斷時9成以上病患無法接受手術治療，即使接受傳統化學治療或合併放射治療，多數病患仍易復發並產生抗藥性。因此，治療上相當具有挑戰性。

幸運的是，自2023年12月1日起，台灣健保已開始給付擴散期小細胞肺癌的免疫治療費用，劉旭崇表示，過去一年多已有不少病患成功申請並接受該治療。

劉旭崇進一步說明，根據醫學研究，若僅採用傳統化學治療，擴散期小細胞肺癌病患的中位存活期僅約8–10個月；若這類病人接受化學治療時同時合併免疫治療可顯著延長存活期。

免疫治療有所謂的「長尾效應」，也就是説部分病人接受免疫治療會產生持續性的長期療效，所以能明顯的得到長期疾病控制與存活期延長的好處。雖然擴散期小細胞肺癌的預後仍具挑戰，但現行肺癌診治指引推薦以免疫合併化療作為首選治療。免疫治療不僅開啟了小細胞肺癌治療的新曙光，更為晚期癌症病患帶來了長期存活的希望。

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