健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

幕後元凶是它？ 美研究揭胰臟癌轉移背後關鍵基因

2026/02/25 17:24

研究發現，KLF5基因似乎透過重新編程胰臟癌細胞的表觀遺傳控制，從而促進其轉移。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

研究發現，KLF5基因似乎透過重新編程胰臟癌細胞的表觀遺傳控制，從而促進其轉移。圖為示意圖。（擷自Shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究發現，KLF5基因似乎透過重新編程表觀遺傳控制（epigenetic controls，調節基因表達的過程）來促進胰臟癌轉移，提供了潛在的治療新靶點。此研究發表在《分子癌症》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國約翰霍普金斯大學醫學院的研究團隊針對胰臟癌細胞進行實驗後發現，KLF5似乎在促進腫瘤擴散方面發揮核心作用。

研究團隊確認，KLF5基因並非透過在癌細胞DNA序列中產生新突變來驅動轉移，而是重塑DNA化學修飾和包裝方式，決定哪些基因被開啟或關閉以達到轉移目的。這類過程被稱為表觀遺傳學。

約翰霍普金斯大學醫學院醫學博士費恩伯格（Andrew Feinberg）表示，表觀遺傳改變（epigenetic alterations，基因表達結果與變化）作為癌症轉移發展和促進其生長的主要途徑，其重要性常常被低估。

費恩伯格及其同事早在2017年發表的早期研究中就發現，最常見的胰臟癌類型通常並非由於原發腫瘤中出現新的基因突變而擴散，而是由於廣泛的表觀遺傳改變重新編程腫瘤細胞，使其能夠發生轉移。

這項過去的研究為此次研究奠定基礎。另外此次研究能識別出KLF5為關鍵基因，也離不開CRISPR基因編輯工具的幫助，該工具可精確切割DNA並關閉特定基因。透過該工具系統性地關閉胰臟癌細胞中的目標基因，研究團隊得以觀察到哪些基因對癌細胞生長影響最大。

研究團隊確認KLF5對促進轉移性癌細胞的生長和侵襲行為有顯著作用，為人類提供潛在的治療新靶點。費恩伯格說：「研究表明在開發胰臟癌轉移治療方法時，或許無需完全抑制該基因，採取適度調控就可能達到治療效果。」

費恩伯格補充，目前已經有幾種針對KLF5的抗癌化合物正在開發中。

