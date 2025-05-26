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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》6發酵食品好處一次看！ 「它」降心血管疾病死亡率

2025/05/26 07:28

營養師分享，納豆有助於降低心血管疾病死亡率；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，納豆有助於降低心血管疾病死亡率；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多數人都知道發酵食品好處多。營養師蔡宜方指出，它能幫助腸道吸收食物中的營養，同時補充益生菌，也能獲得益生菌所代謝出的下游產物。她說，常見的發酵食品有乳酪、納豆、韓式泡菜、醃酸黃瓜等，其中，納豆被發現有助於降低心血管疾病死亡率。

蔡宜方於臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」發文分享，常見的發酵食品如乳酪、豆腐乳、味噌、納豆、天貝、泡菜、醃黃瓜，有些是額外接種特定益菌，例如紅麴菌、枯草桿菌、毛黴菌等；有些則是使用食材本身的菌種，直接發酵。

她進一步解釋，不論哪一種，發酵食品中的營養素都會被這些菌種分解成小分子養分，更好的被身體吸收。例如，小分子胺基酸會增加一些細菌的代謝產物，如短鏈脂肪酸、吲哚類物質、酵素等。

發酵食品護健康 泡菜助調節消化

●乳酪：經由鮮乳加入特定菌種及凝乳酶凝固而成，不同形式的乳酪，微生物種類都會有些微差異，例如藍紋乳酪接種青黴菌，帕瑪森乳酪接種細菌製成。

●納豆：由黃豆接種納豆菌發酵而成，形成獨特的牽絲性質。這個絲有助於食物消化。同時，納豆也有助於降低心血管疾病的死亡率。

●韓式泡菜：這種發酵泡菜通常利用乳酸菌發酵產生乳酸，防止致病菌生長，以保存食物。而且，乳酸菌本身和乳酸菌的發酵物皆有助於保護腸道、改善消化，甚至降低膽固醇都能發揮作用。

營養師指出，泡菜通常利用乳酸菌發酵產生乳酸，乳酸菌本身和乳酸菌的發酵物皆有助於消化、降低膽固醇。（資料照）

營養師指出，泡菜通常利用乳酸菌發酵產生乳酸，乳酸菌本身和乳酸菌的發酵物皆有助於消化、降低膽固醇。（資料照）

●醃酸黃瓜：通常一個發酵過的酸黃瓜會含有乳酸桿菌，除了可以幫助平衡腸道菌叢外，其代謝物對於調節食慾、控制體重及幫助消化都有好處。本身熱量不高，適合用來作為體重管理的食物之一。

●酒釀：由糯米加真菌製成，糯米中的澱粉及蛋白質在發酵後分解成小分子，更容易被人體吸收，很適合吃糯米就脹氣的人食用。但其糖分較高，需謹慎食用。

●果醋：經過醋酸桿菌的代謝後，水果中本來的營養素會被轉化為醋酸、有機酸、酵素等，形成酸甜的果醋，可以促進胃酸分泌、協助消化及穩定血糖。

最後，蔡宜方提醒，大部分的發酵食品會使用較重的調味料，如糖、鹽來醃製，吃多了會對身體造成一定的負擔，需要適量食用。

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