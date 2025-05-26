健康網》吃太多雞肉死亡率增！ 醫教「4W」均衡吃更長壽

研究顯示，吃太多雞肉，恐增加死亡率，呼籲適量吃更健康；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞肉脂肪少富優質蛋白質，是健身族補充蛋白質首選之一。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述1項研究顯示，1週吃300克以上的雞肉，不但整體死亡率上升27%，男性消化道癌死亡風險更暴衝2.6倍，「好吃不等於多吃！」提醒民眾，應適量吃、選擇低溫濕熱烹調、蛋白質來源多元輪替，並佔餐盤1/4即可，健康攝取更長壽。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1項追蹤逾4,000名義大利中年人的長期研究提醒，若1週吃300公克以上的雞肉，不但整體死亡率上升27%，男性消化道癌死亡風險更暴衝2.6倍，且60歲前就可能出現警訊；對於女性而言，相關風險顯現的時間，則相對較晚，推測男女數據差異與生理、荷爾蒙及飲食習慣等有關。

請繼續往下閱讀...

過量雞肉不健康 推測3原因造成

至於過度食用雞肉與死亡率增加之關聯性，黃軒彙整多項研究，推測是以下3關鍵造成：

1.烤太焦、煎太久，產生致癌物HCAs、PAHs：富含蛋白質的食物（包括雞肉）在高溫或長時間烹飪時，容易生成雜環胺（HCAs）、多環芳烴（PAHs）和N-亞硝基化合物（NOCs）等具有致癌性的化合物。即使是相同份量的雞肉，不同的烹飪方式也可能對健康風險產生不同影響。

2.部分工廠飼料含添加生長激素、添加劑，可能殘留在食品中：現代養殖業中廣泛使用的飼料添加劑和動物生長激素，也可能對雞肉的營養成分和健康屬性產生影響。

3.「只吃雞」讓飲食失去多樣性，營養不均衡：單吃雞肉可能讓飲食失去多樣性，尤其雞肉加工製品，如醃製、煙燻等，可能引入其他潛在有害物質或改變雞肉成分。

醫師表示，建議蛋白質攝取來源多元，魚、豆、蛋、堅果多元輪替；示意圖。（圖取自freepik）

均衡飲食是關鍵 掌握4W更長壽

如何聰明吃雞肉？黃軒建議，謹記「4W」原則，把雞肉放回「均衡飲食」的位置，以多彩蔬果、全穀雜糧和多元蛋白為主角，才能真正吃得開心、活得長久。

1.Weight 控制份量：把雞肉份量控制在每週≤300克，約1.5–2份手掌大。

2.Way 選擇正確烹調方式：盡量水煮、蒸、燉，少炸、少炭烤，避免烤焦產生致癌物。

3.Wide variety 蛋白質來源多元：魚、豆、蛋、堅果多元輪替。

4.Whole-plates 餐盤分配均衡：建議每餐餐盤一半蔬果、1/4全穀、1/4蛋白質，護健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法