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健康網》天冷來杯熱紅酒！中醫曝「6香料」去寒暖身

2024/12/13 21:48

王大元提到，製作熱紅酒的材料有：紅酒、水果、糖，再加上各種香料，如丁香、肉桂、肉荳蔻、月桂葉、茴香、生薑一起熬煮；示意圖。（圖取自freepik）

王大元提到，製作熱紅酒的材料有：紅酒、水果、糖，再加上各種香料，如丁香、肉桂、肉荳蔻、月桂葉、茴香、生薑一起熬煮；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕溫度又要更低了，在冷冷的夜裡，來杯熱紅酒會更加暖和！中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文分享，熱紅酒的香料有：丁香、肉桂、肉荳蔻、月桂葉、茴香、生薑，這些香料大多辛溫發散，溫經通絡能暖中散寒，吃了之後身體會感到溫暖、發汗、滿臉通紅。但是喝太多還是會發胖，淺酌就好，有胃食道逆流的人也不能過量！

熱紅酒材料

王大元提到，製作熱紅酒的材料有：紅酒、水果、糖，再加上各種香料，如丁香、肉桂、肉荳蔻、月桂葉、茴香、生薑一起熬煮。水果方面可加入柳橙、蘋果或檸檬片；除了砂糖以外，也可以改用健脾的黑糖，或潤肺的蜂蜜喔！

特性與用途

●肉荳蔻：辛苦溫，用於脾胃虛寒的脹痛、下痢不止，能溫中止瀉、行氣止痛。

●丁香：甘辛大熱，可用於胃寒嘔吐、溫中散寒、降逆止嘔，常用於虛寒體質的經常性嘔吐。

●月桂葉：辛微溫，具有獨特的香氣，可以減輕扭傷、風濕，所引起的肌肉疼痛，也能減少腹脹疼痛。

中醫表示，丁香甘辛大熱，可用於胃寒嘔吐、溫中散寒、降逆止嘔；示意圖。（圖取自photoAC）

中醫表示，丁香甘辛大熱，可用於胃寒嘔吐、溫中散寒、降逆止嘔；示意圖。（圖取自photoAC）

●肉桂：味辛甘、性熱，散寒止痛、溫經通脈，常用於痛經、末梢循環不良。

●生薑：辛溫，溫中止嘔、驅寒除痰、發汗利濕，用於溼冷水腫的體質。

●茴香：辛溫，散寒止痛、理氣和中，能夠減少脹氣、溫暖末梢循環。

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