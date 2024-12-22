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健康網》耶誕大餐這樣吃不怕胖！ 營養師推「4綠燈」食物

2024/12/22 17:47

營養師指出，耶誕大餐中常看見披薩的身影，想吃得健康、降低負擔，可選薄脆餅皮；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，耶誕大餐中常看見披薩的身影，想吃得健康、降低負擔，可選薄脆餅皮；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕耶誕節將至，許多人會提前訂好餐廳或是到賣場採購，準備大肆慶祝一番！好食課營養師李宜樺在臉書專頁發文分享4類食物的飲食技巧，牛排選板腱、義大利麵選清炒口味、披薩選薄脆餅皮、飲品建議喝水為佳。

耶誕節想吃好料，但又怕過完節肚子像耶誕老公公一樣圓滾滾？李宜樺公開4類食物的飲食指南，教民眾掌握挑選原則，吃得健康又開心。

排餐選這2種 熱量不到400卡

李宜樺說，去牛排店吃排餐時，建議選擇肋眼板腱等較低脂的部位，1盤8盎司熱量約為376大卡；其次可選紐約客，熱量約454大卡；而牛小排則含有豐富的脂肪，一盤即有737大卡。

義大利麵挑長直面、清炒為佳

去吃義大利麵，可從副餐、麵條、醬料3方面避開熱量地雷。

●副餐：優先選沙拉、清湯類；其次才選濃湯、奶油餐包。

●麵條：優先選「長直麵」，其餘筆管麵、蝴蝶麵、螺旋麵因為造型上有多處皺褶及空心處，容易沾附更多醬料，導致攝取更多熱量。

●醬料：選擇順序建議是清炒＞茄汁＞青醬＞肉醬＞白醬。白醬因為使用奶油、鮮奶油，熱量較高，1份白醬義大利麵約550大卡；青醬在製作過程中會加入橄欖油，熱量也稍高，約480大卡；清炒則是如白酒蛤蜊等無加入醬料下去炒，熱量約400大卡。

營養師表示，各種義大利麵口味中，屬白醬熱量最高，1份約550大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，各種義大利麵口味中，屬白醬熱量最高，1份約550大卡；示意圖。（圖取自photoAC）

披薩選薄脆餅皮為佳

披薩的餅皮選擇會影響一半的熱量。1片9吋夏威夷披薩，芝心餅皮約335大卡；鬆厚餅皮225大卡；薄脆餅皮170大卡。

飲品以水、無糖茶為優先

選擇順序建議：水＞無糖茶＞現打果汁＞含糖茶飲＞包裝果汁＞汽水。1杯240毫升的可樂，熱量約105大卡；含糖茶（如蘋果紅茶、麥茶、含糖綠茶等）熱量約介於40-80大卡；無糖茶及水熱量為0大卡，可盡情飲用。

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