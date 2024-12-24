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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》簡單做「豆花」只需3材料！ 農糧署曝成功秘訣

2024/12/24 07:30

農糧署表示，選擇蛋白質含量較高的豆漿，豆花會比較容易成功；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署表示，選擇蛋白質含量較高的豆漿，豆花會比較容易成功；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統滑嫩豆花無需高超技巧，在家就能自己動手做！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，只需3種材料：豆漿、吉利丁粉、冷水，就能做出適合一家大小的豆花，而較容易成功的方法就是，選擇蛋白質含量較高的豆漿。

農糧署表示，一顆小小的大豆，卻能有多變的樣貌。因豆花、豆漿和豆腐等產品，都是大豆所製成的。另外，使用國產大豆更新鮮、低碳里程，認明有產銷履歷，才能吃得更安心。

生成豆製品

農糧署指出，將大豆磨碎與水混合的豆汁，經過烹煮後就變成了豆漿；而在豆漿裡加入凝固劑（例如：石膏、鹽滷、吉利丁等），就能讓裡面的蛋白質逐漸凝固，變成豆花；經過輾壓定型，還能變身成為豆腐。

農糧署表示，在豆漿裡加入凝固劑（例如：石膏、鹽滷、吉利丁等），就能讓裡面的蛋白質逐漸凝固，變成豆花；示意圖。（資料照）

農糧署表示，在豆漿裡加入凝固劑（例如：石膏、鹽滷、吉利丁等），就能讓裡面的蛋白質逐漸凝固，變成豆花；示意圖。（資料照）

豆花DIY

●準備材料：國產無糖豆漿500毫升、吉利丁粉7克、冷水21毫升。

●製作方法：

1.將吉利丁粉與冷水混合攪拌後；將國產無糖豆漿加熱至微滾冒泡；再將吉利丁加進微滾的豆漿中，並且攪拌至吉利丁完全融化。

2.將豆漿混合液倒入盆中，並且在液體表面覆蓋一層保鮮膜；靜置放涼後，再放進冰箱冷藏，以利豆花凝固，豆花本體就完成了！

3.依據個人喜好可選擇，國產有糖或無糖豆漿、黑糖水、薑汁等作湯底；再加入花生、大豆、紅豆、薏仁、粉圓、湯圓等配料增加口感。

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