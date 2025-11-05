健康網》醫師敷衍：「等一下」 靜脈栓塞病人就是等死

英國靜脈栓塞病人被鋸斷腿搶命，富足診所院長楊智鈞醫師表示，就是被「等一下」敷衍醫療給耽誤了；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕英國有一名護理師因左腿劇痛就醫，醫師老是說：「等一下」，儘管懷疑是深部靜脈栓塞，卻拖到隔天開刀，為了搶命把她的腿給鋸了。富足診所院長楊智鈞醫師說：「我看這篇新聞的瞬間，拳頭是硬的，因為這個悲劇並非只會發生在英國，它每天都可能發生在你我身邊」。

楊智鈞在臉書專頁「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人」指出，在我們的醫療體系裡，「等一下」是最習慣的一句話，卻也是最致命的一句話。

他說，血管堵塞不是慢性病。那是一場「分跟秒」在算命的比賽。血流不通，細胞就開始窒息。6小時內能救，8小時有風險，12小時幾乎宣判死刑。

而當時這名僅22歲的護理師，左腳劇痛、麻木、發紫，而她自己就是護理人員，知道那不是抽筋，所以去了急診，但醫師卻只是淡然地說：「可能是血栓，先觀察。」然後，她被放著。從晚上9點，一直拖到隔天下午1點半。整整16個小時。血流完全被卡死。等她醒來的時候，左腿已經沒有了。

楊智鈞說，搶命是每一分鐘都在倒數，雖然最後這家醫院事後承認了疏失，但這名護理師已失去了她的腿。所以，他建議，患者在自己身體在喊救命時，腳麻了、冰冷了、發紫了，甚至摸不到脈搏，請記住：不要熱敷、不要推拿、不要吃止痛藥。直接急診，直接講：「我懷疑血管急症，要做血管檢查。」你有權利要求，因為那是保命。

