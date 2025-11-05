自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

竹縣急診候床平均要1到3天 議員批病床比中央核定少335床

2025/11/05 19:05

新竹臺大分院生醫醫院竹東院區（如圖）加上竹北院區，縣府衛生局希望未來可以達到625床紓解鄉親的求診需求。（記者黃美珠攝）

新竹臺大分院生醫醫院竹東院區（如圖）加上竹北院區，縣府衛生局希望未來可以達到625床紓解鄉親的求診需求。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣人口逼近60萬，但縣內醫療資源卻仍持續墊底，應有的1899床急性一般病床迄今只開出1564床，縣議員徐瑜新、林禹佑、邱靖雅分別就此表示關切，因為每萬人實際僅有26.19床的現況，離法定目標每萬人50床實在太遠，民眾在急診室平均要等1到3天才有病床，邱靖雅更問縣府衛生局長殷東成，有沒有把在宅醫療納入配套方案求解。

殷東成說，縣內大大小小醫院共有9家，獲中央核定急性一般床總數1899床，實際確實只開出1564床，原因不外是空間和醫病比、護病比問題，特別醫（護）病比又涉及薪資結構。

他們現階段對外有向亞東醫院、台北醫學大學、以及長庚醫院遞出橄欖枝希望引進，但當務之急仍鎖定現有的新竹台大分院生醫醫院、東元醫院、以及北榮新竹分院，期待生醫2期完工後能再加開，從目前400床提高為625床；東元、北榮新竹分院則各自如實開出原獲核定的290床和178床床數，朝爭取提升為每萬人有31.78床的目標努力。

至於在宅醫療已跟新竹縣醫師公會討論，除靠醫院也請診所投入，特別是在峨眉、寶山、橫山、芎林、北埔，這些非山非市區域，目前央請北榮新竹分院和生醫派出專科、主治層級以上的醫師下鄉看診來平衡醫療資源的城鄉差距。

徐瑜新說，新竹縣人口快60萬，應有3000床才對，當初就是醫療資源不足才引進生醫、中醫大新竹附醫，沒想到迄今病床數仍稀缺。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中