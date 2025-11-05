健康網》「糖胖症」非單一疾病 醫揭易致心、腎風險

內科醫師楊幼琳表示，糖胖症是糖尿病與肥胖的雙重負擔，對心臟與腎臟都會造成影響，日常飲食攝取蔬菜與蛋白質，可延緩血糖上升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據2024年糖尿病學會統計數據顯示，全台糖尿病盛行率已達10.6%，其中有8成的第二型糖尿病患者合併有肥胖問題，也稱為「糖胖症」。對此，內科醫師楊幼琳指出，糖胖症是糖尿病與肥胖的雙重負擔，對心臟與腎臟都會造成長期壓力，肥胖會加重胰島素阻抗，使糖尿病患者更容易出現心血管與腎臟併發症，不可不慎。

根據《美醫誌》衛教資料指出，楊幼琳認為，「糖胖症」一詞（Diabesity）是糖尿病（Diabetes）與肥胖（Obesity）兩者結合而成，顧名思義就是糖尿病跟肥胖的合併症，通常以腰圍、BMI、體脂率等3項目的標準值作為判斷標準。

楊幼琳進一步表示，糖尿病會讓血管內皮細胞受傷，容易增加腎臟跟心臟的負擔，而肥胖者的腹部脂肪、腰圍脂肪和內臟脂肪都會加重胰島素阻抗，使得身體無法有效利用葡萄糖，導致血糖升高、胰島素分泌過度，最終讓代謝失衡並進入惡性循環，提高腎臟病、心臟病的風險。因此，糖胖症患者若沒有及早介入治療，長期恐會引發慢性腎臟病、冠狀動脈疾病或中風等併發症。

至於許多人以為改善糖胖症的重點是減肥，楊幼琳說，若單純透過節食或利用過度的低碳飲食來減重，短期內雖可讓體重快速下降，卻可能導致肌肉流失、基礎代謝降低，反而讓血糖控制更加困難。因此，糖胖症患者應該優先改變生活習慣，包括：飲食要維持熱量赤字，體能運動要維持一週150分鐘的中等費力運動，如快走、騎腳踏車或游泳，並尋求專業體重管理門診的幫助。

此外，日常飲食也是控制糖尿病的關鍵，楊幼琳建議，應儘量減少攝取精緻澱粉類食物，如白飯、白麵包、甜點等，這類食物熱量高、營養密度低，容易導致血糖波動。國健署也呼籲，糖尿病患者飲食應注重「三低一高」，意即低油、低糖、低鹽與高纖，蔬菜與蛋白質攝取可延緩血糖上升，而全穀類與原型食物則有助穩定能量來源。

楊幼琳強調，糖胖症並非單一疾病，而是糖尿病與肥胖交互影響下的慢性代謝問題。想要預防或改善糖胖症，建議應維持良好的生活習慣，規律、適量的運動，攝取均衡的營養素，以及達到「熱量赤字」，意即一天消耗的熱量大於吃進肚子的熱量，讓減肥變成一種習慣，保持自律。過程中若有遇到問題或停滯期時，可尋求專業醫療人員的建議，整合管理飲食、運動和藥物治療，透過持續的健康控管與適當的治療輔助，仍有可能使代謝恢復平衡，遠離慢性病威脅。

