自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「糖胖症」非單一疾病 醫揭易致心、腎風險

2025/11/05 19:37

內科醫師楊幼琳表示，糖胖症是糖尿病與肥胖的雙重負擔，對心臟與腎臟都會造成影響，日常飲食攝取蔬菜與蛋白質，可延緩血糖上升；示意圖。（圖取自freepik）

內科醫師楊幼琳表示，糖胖症是糖尿病與肥胖的雙重負擔，對心臟與腎臟都會造成影響，日常飲食攝取蔬菜與蛋白質，可延緩血糖上升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據2024年糖尿病學會統計數據顯示，全台糖尿病盛行率已達10.6%，其中有8成的第二型糖尿病患者合併有肥胖問題，也稱為「糖胖症」。對此，內科醫師楊幼琳指出，糖胖症是糖尿病與肥胖的雙重負擔，對心臟與腎臟都會造成長期壓力，肥胖會加重胰島素阻抗，使糖尿病患者更容易出現心血管與腎臟併發症，不可不慎。

根據《美醫誌》衛教資料指出，楊幼琳認為，「糖胖症」一詞（Diabesity）是糖尿病（Diabetes）與肥胖（Obesity）兩者結合而成，顧名思義就是糖尿病跟肥胖的合併症，通常以腰圍、BMI、體脂率等3項目的標準值作為判斷標準。

楊幼琳進一步表示，糖尿病會讓血管內皮細胞受傷，容易增加腎臟跟心臟的負擔，而肥胖者的腹部脂肪、腰圍脂肪和內臟脂肪都會加重胰島素阻抗，使得身體無法有效利用葡萄糖，導致血糖升高、胰島素分泌過度，最終讓代謝失衡並進入惡性循環，提高腎臟病、心臟病的風險。因此，糖胖症患者若沒有及早介入治療，長期恐會引發慢性腎臟病、冠狀動脈疾病或中風等併發症。

至於許多人以為改善糖胖症的重點是減肥，楊幼琳說，若單純透過節食或利用過度的低碳飲食來減重，短期內雖可讓體重快速下降，卻可能導致肌肉流失、基礎代謝降低，反而讓血糖控制更加困難。因此，糖胖症患者應該優先改變生活習慣，包括：飲食要維持熱量赤字，體能運動要維持一週150分鐘的中等費力運動，如快走、騎腳踏車或游泳，並尋求專業體重管理門診的幫助。

此外，日常飲食也是控制糖尿病的關鍵，楊幼琳建議，應儘量減少攝取精緻澱粉類食物，如白飯、白麵包、甜點等，這類食物熱量高、營養密度低，容易導致血糖波動。國健署也呼籲，糖尿病患者飲食應注重「三低一高」，意即低油、低糖、低鹽與高纖，蔬菜與蛋白質攝取可延緩血糖上升，而全穀類與原型食物則有助穩定能量來源。

楊幼琳強調，糖胖症並非單一疾病，而是糖尿病與肥胖交互影響下的慢性代謝問題。想要預防或改善糖胖症，建議應維持良好的生活習慣，規律、適量的運動，攝取均衡的營養素，以及達到「熱量赤字」，意即一天消耗的熱量大於吃進肚子的熱量，讓減肥變成一種習慣，保持自律。過程中若有遇到問題或停滯期時，可尋求專業醫療人員的建議，整合管理飲食、運動和藥物治療，透過持續的健康控管與適當的治療輔助，仍有可能使代謝恢復平衡，遠離慢性病威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中