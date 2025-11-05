健康網》大提琴家張正傑到府 只為醫界大老李明亮一人演奏

國際大提琴家張正傑（左）與前衛生署署長李明亮是忘年之交，張正傑也為他奏起巴哈之曲。（取自張正傑臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕年近90歲的李明亮是古典音樂迷，本身也學過大提琴。張正傑在臉書發文表示，本來想安排李明亮與夫人到現場聽他的音樂會，但怕他太累了，於是花蓮音樂會一結束，張正傑立刻跳上計程車，登門拜訪李明亮，親自為他與夫人奏上巴哈無伴奏大提琴組曲。

李明亮是前衛生署長，亦是慈濟醫學院首任校長。他在SARS期間擔任總指揮，在學術界與醫界都是重量級人物。不過，李明亮歷經3次跌倒、3次手術，他還向上人說：「都跌在同一個部位，肋骨斷、鼻骨也斷過。」之後，李明亮都必須依賴輪椅代步。雖年近90歲，仍看起來十分硬朗。

張正傑怕年近90歲李明亮到音樂會太辛苦，親自到府為好友拉一曲。（取自張正傑臉書）

李明亮自1992年擔任慈濟大學創校校長，入閣從政後，推動健保IC卡、合理門診量制度。他熱愛古典音樂，結交不少音樂家，與張正傑聊起音樂，更是話匣子停不下來。

張正傑「為一個人演奏」，李明亮坐在輪椅上十分感動。這對忘年之交，一切盡在不言中。

衛福部衛教資料指出，長者跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽臺、樓梯等。

除了環境之外，通常造成長者跌倒之相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險藥物的使用等，如何兼顧自身健康與環境安全，才是防跌的重點。

