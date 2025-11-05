反覆治靜脈曲張卻潰瘍不癒 醫示警：恐心肺衰竭

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹58歲婦人因工作需久坐，導致靜脈曲張，反覆治療仍無法癒合，最後出現腿部潰瘍，甚至併發心肺衰竭。中醫大新竹分院心臟外科前主任翁啟峰發現患者右腿小隱靜脈逆流，導致血流鬱積、組織缺氧，透過小隱靜脈雷射封閉手術合併清創，再搭配進階防水透氣敷料，讓病患重獲健康。部分診療費用還是翁啟峰找民間人士贊助，讓患者感動不已！

翁啟峰指出，婦人長期受靜脈曲張困擾，雖已接受相關治療，但術後潰瘍持續惡化，即便多次清創與傷口照護，仍無法癒合。他發現患者腿部皮膚色澤變深，且患者已感受身體極度不適，研判下肢血液無法正常回流心臟，經詳細檢查，患者右腿有1條血管小隱靜脈有逆流情形，造成血流鬱積與組織缺氧，是傷口遲遲無法恢復的主因。

請繼續往下閱讀...

經翁啟峰施以小隱靜脈雷射封閉手術，並合併進行傷口清創，同時導入進階防水透氣敷料，避免神經末梢裸露造成的嚴重疼痛，還可促進傷口修復，減少傳統換藥的不適。由於這名婦人經濟拮据，難以負擔醫療費用，除了獲得診所主動減免費用，也獲善心企業家伸援手，最終康復出院。

翁啟峰提醒，靜脈曲張是常見卻容易被輕忽的慢性疾病，高風險族群包括長時間久坐或久站者、肥胖族群及司機、教師、旅遊業者等。若出現血管擴張、皮膚搔癢、腫脹或顏色變深等前兆，務必及早就醫，以免引發潰瘍或系統性併發症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法