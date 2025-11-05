自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

反覆治靜脈曲張卻潰瘍不癒 醫示警：恐心肺衰竭

2025/11/05 20:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹58歲婦人因工作需久坐，導致靜脈曲張，反覆治療仍無法癒合，最後出現腿部潰瘍，甚至併發心肺衰竭。中醫大新竹分院心臟外科前主任翁啟峰發現患者右腿小隱靜脈逆流，導致血流鬱積、組織缺氧，透過小隱靜脈雷射封閉手術合併清創，再搭配進階防水透氣敷料，讓病患重獲健康。部分診療費用還是翁啟峰找民間人士贊助，讓患者感動不已！

翁啟峰指出，婦人長期受靜脈曲張困擾，雖已接受相關治療，但術後潰瘍持續惡化，即便多次清創與傷口照護，仍無法癒合。他發現患者腿部皮膚色澤變深，且患者已感受身體極度不適，研判下肢血液無法正常回流心臟，經詳細檢查，患者右腿有1條血管小隱靜脈有逆流情形，造成血流鬱積與組織缺氧，是傷口遲遲無法恢復的主因。

經翁啟峰施以小隱靜脈雷射封閉手術，並合併進行傷口清創，同時導入進階防水透氣敷料，避免神經末梢裸露造成的嚴重疼痛，還可促進傷口修復，減少傳統換藥的不適。由於這名婦人經濟拮据，難以負擔醫療費用，除了獲得診所主動減免費用，也獲善心企業家伸援手，最終康復出院。

翁啟峰提醒，靜脈曲張是常見卻容易被輕忽的慢性疾病，高風險族群包括長時間久坐或久站者、肥胖族群及司機、教師、旅遊業者等。若出現血管擴張、皮膚搔癢、腫脹或顏色變深等前兆，務必及早就醫，以免引發潰瘍或系統性併發症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中