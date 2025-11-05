自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肺癌奪命率第1！醫示警女性小心 揭家中2「隱形殺手」

2025/11/05 16:57

專家指出，女性罹患肺癌比例特別高，除了與基因有關外，也要排除室內空氣品質不佳的危險因子，如家中抽油煙機要定期清潔，並注意甲醛危機；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家指出，女性罹患肺癌比例特別高，除了與基因有關外，也要排除室內空氣品質不佳的危險因子，如家中抽油煙機要定期清潔，並注意甲醛危機；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據2023年報告，每年肺癌造成約1萬人死亡，死亡率排名第1。一名35歲輕熟女，經低劑量電腦斷層檢查，發現1公分毛玻璃狀結節，被宣告罹肺腺癌，由於無家族史而倍受打擊。安南醫院胸腔內科醫師何建輝警告，空污是肺癌「隱藏殺手」，尤其女性罹患肺癌比例特別高，除了與基因有關外，也提醒注意室內空氣品質，家中抽油煙機要定期清潔，並排除甲醛危機。

為何抽菸者越來越少，肺炎確診比例卻越來越高呢？何建輝在臉書專頁「胸腔內科-何建輝醫師」發文分享，重要的危險因素是空污（PM 2.5），隨著工業化及環境污染，尤其中南部在冬季時，風向讓全台空污集中在此，導致有半年時間空污特別嚴重。最近研究顯示，住在夜市旁邊，空氣中的PM 2.5也會增加。然而，就算不住在夜市或工業區，空污影響仍在，包括馬路上或環境層面，這些都是肺癌的危險因子。

為什麼PM2.5對肺部損傷這麼嚴重？何建輝說明，因為這些物質可以進入氣管的最深層，甚至穿透肺泡直達血液；不只停留在肺泡，而是沿著血液在全身循環。許多相關研究發現，PM2.5不只增加肺癌風險，甚至增加心血管的風險、增加胰島素的阻抗或糖尿病的風險，不可不慎。

女性罹患肺癌比例高

何建輝醫師提及，早期的肺癌例如「鱗狀上皮細胞癌」跟抽菸有關，因此男性患者較多。然而近幾年不抽菸的亞洲女性罹患肺癌的比例特別高，研究指出與亞洲女性的基因有關。

過去診斷肺癌主要依靠X光檢查，但X光檢查不足以發現早期肺癌，有什麼更精確的診斷工具？何建輝醫師表示，現在政府推行「第5癌」、也就是肺癌篩檢，只要符合公費標準，就可以做「低劑量電腦斷層檢查（LDCT）」，它的優勢是比Ｘ光更精準，在0期、1期的時候就揪出病灶。肺癌非常致命，根據之前美國和台灣的大型研究，若能在0期、1期的時候找到肺癌病灶，整體的死亡率可以降低1-2成。

避免家中空污來源

民眾可以如何避免室外空汙的影響？何建輝醫師認為，

●戶外空污

最常見的方式是戴口罩，或出門前先看一下空氣品質指標。

●室內空污

民眾可以考慮安裝防霾紗窗、空氣濾淨機、新風機等，確保室內室外的隔離，避免PM 2.5灰塵進入室內。

另外，廚房進行煎、煮、炒、炸等都會產生油煙，因此抽風機的風力要夠，適度排空油煙以免將油煙都吸進肺裡。家裡若有人抽菸也會產生二手菸，這也是PM2.5的來源之一。

何建輝提醒，台北榮總曾針對不抽菸的亞洲女性族群做過研究，發現家裡的煎煮炒炸的下廚比例跟肺腺癌的發生率有關，因此請民眾一定要注意家裡的抽油煙機並定期清潔。也就是說，太舊則建議換新機或功率比較高的。

●注意室內甲醛

由於現在新屋或很多裝潢都會標榜「無甲醛」，何建輝建議，即使裝潢完成，因為無法確定所有東西都無甲醛，仍建議做全室除甲醛的處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中