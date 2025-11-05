健康網》肺癌奪命率第1！醫示警女性小心 揭家中2「隱形殺手」

專家指出，女性罹患肺癌比例特別高，除了與基因有關外，也要排除室內空氣品質不佳的危險因子，如家中抽油煙機要定期清潔，並注意甲醛危機；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據2023年報告，每年肺癌造成約1萬人死亡，死亡率排名第1。一名35歲輕熟女，經低劑量電腦斷層檢查，發現1公分毛玻璃狀結節，被宣告罹肺腺癌，由於無家族史而倍受打擊。安南醫院胸腔內科醫師何建輝警告，空污是肺癌「隱藏殺手」，尤其女性罹患肺癌比例特別高，除了與基因有關外，也提醒注意室內空氣品質，家中抽油煙機要定期清潔，並排除甲醛危機。

為何抽菸者越來越少，肺炎確診比例卻越來越高呢？何建輝在臉書專頁「胸腔內科-何建輝醫師」發文分享，重要的危險因素是空污（PM 2.5），隨著工業化及環境污染，尤其中南部在冬季時，風向讓全台空污集中在此，導致有半年時間空污特別嚴重。最近研究顯示，住在夜市旁邊，空氣中的PM 2.5也會增加。然而，就算不住在夜市或工業區，空污影響仍在，包括馬路上或環境層面，這些都是肺癌的危險因子。

為什麼PM2.5對肺部損傷這麼嚴重？何建輝說明，因為這些物質可以進入氣管的最深層，甚至穿透肺泡直達血液；不只停留在肺泡，而是沿著血液在全身循環。許多相關研究發現，PM2.5不只增加肺癌風險，甚至增加心血管的風險、增加胰島素的阻抗或糖尿病的風險，不可不慎。

女性罹患肺癌比例高

何建輝醫師提及，早期的肺癌例如「鱗狀上皮細胞癌」跟抽菸有關，因此男性患者較多。然而近幾年不抽菸的亞洲女性罹患肺癌的比例特別高，研究指出與亞洲女性的基因有關。

過去診斷肺癌主要依靠X光檢查，但X光檢查不足以發現早期肺癌，有什麼更精確的診斷工具？何建輝醫師表示，現在政府推行「第5癌」、也就是肺癌篩檢，只要符合公費標準，就可以做「低劑量電腦斷層檢查（LDCT）」，它的優勢是比Ｘ光更精準，在0期、1期的時候就揪出病灶。肺癌非常致命，根據之前美國和台灣的大型研究，若能在0期、1期的時候找到肺癌病灶，整體的死亡率可以降低1-2成。

避免家中空污來源

民眾可以如何避免室外空汙的影響？何建輝醫師認為，

●戶外空污

最常見的方式是戴口罩，或出門前先看一下空氣品質指標。

●室內空污

民眾可以考慮安裝防霾紗窗、空氣濾淨機、新風機等，確保室內室外的隔離，避免PM 2.5灰塵進入室內。

另外，廚房進行煎、煮、炒、炸等都會產生油煙，因此抽風機的風力要夠，適度排空油煙以免將油煙都吸進肺裡。家裡若有人抽菸也會產生二手菸，這也是PM2.5的來源之一。

何建輝提醒，台北榮總曾針對不抽菸的亞洲女性族群做過研究，發現家裡的煎煮炒炸的下廚比例跟肺腺癌的發生率有關，因此請民眾一定要注意家裡的抽油煙機並定期清潔。也就是說，太舊則建議換新機或功率比較高的。

●注意室內甲醛

由於現在新屋或很多裝潢都會標榜「無甲醛」，何建輝建議，即使裝潢完成，因為無法確定所有東西都無甲醛，仍建議做全室除甲醛的處理。

