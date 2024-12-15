健康網》神奇香料用途多！ 農糧署授「馬告拌茭白筍」食譜

馬告用瓶子敲碎，加上蒜末、薑絲、辣椒絲放上調味料；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道「馬告」是什麼嗎？它其實是一種香料，非常適合拿來料理。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，在原住民的廚房裡，有一種被稱為「山胡椒」的神奇香料，泰雅族語稱為「Maqao（馬告）」；太魯閣族語稱為「Mqrig」；賽夏族稱為「Mae'aew」。農糧署也分享了「馬告拌茭白筍」的作法。

農糧署表示，「山胡椒」也就是馬告，結合了胡椒的辛香、香茅的芳香，以及檸檬的清香，可做去腥的香料，或鹽的替代品，也可拿來醃漬，或搗碎泡水解宿醉，用途相當多元！

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馬告拌茭白筍

●準備材料

茭白筍7-8根、馬告1小匙、蒜末1大匙、辣椒絲少許、薑絲少許、白芝麻油1大匙、鹽1/2小匙。

●製作方法

1.馬告用瓶子敲碎，加上蒜末、薑絲、辣椒絲放上調味料。

2.茭白筍切片放入鍋中，加少許水跟油煮至沸騰 撈至步驟1中翻拌均勻即可食用。

●透過下面這道簡單料理，一起認識原住民族的傳統智慧，品味在地的原始風味！

農糧署表示，「山胡椒」也就是馬告，結合了胡椒的辛香、香茅的芳香，以及檸檬的清香，可做去腥的香料，或鹽的替代品，也可拿來醃漬，或搗碎泡水解宿醉；示意圖。（圖取自photoAC）

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