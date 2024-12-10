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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

3年化療60次 退役中校石心梅從抗癌鬥士變志工助人

2024/12/10 17:52

退役中校石心梅不只是抗癌鬥士，也是高榮台南分院志工，以自身經驗陪伴、鼓勵病患及家屬。（高榮台南分院提供）

退役中校石心梅不只是抗癌鬥士，也是高榮台南分院志工，以自身經驗陪伴、鼓勵病患及家屬。（高榮台南分院提供）

〔記者劉婉君／永康報導〕退役中校石心梅，2021年初被診斷出罹患胰臟癌，3年內歷經60次的化療，癌症為她的人生按下「暫停鍵」，卻也讓她學會珍惜與陪伴，1年多前加入高雄榮總台南分院志工，以自身經驗陪伴、鼓勵癌症患者及家屬，最近獲選台灣癌症基金會2024「十大抗癌鬥士」。

石心梅曾在國防部軍事單位服役及教育單位擔任教官長達24年，被診斷罹患胰臟癌時，讓她的人生有如晴天霹靂，但她仍堅毅與病魔對抗，3年內接受60次化療、遠端胰臟腫瘤切除手術、腹腔經皮穿刺引流術與標靶藥物療程等，同時也肩負照顧高齡母親。

一邊抗癌一邊照顧母親，讓石心梅感受到「珍惜陪伴」的重要，母親離世後，她決定將愛延續，成為高榮台南分院的志工，1年多來協助病患掛號、推送輪椅病患門診或是陪伴長者聊天等，她也用自身抗癌與照顧至親的經驗，鼓勵病友面對疾病，用溫暖的心帶給病患及家屬慰藉。

石心梅說，希望自己在抗癌期間，行有餘力之際、生命有限之時，能為同樣受到病痛折磨的病友及承受巨大照顧壓力的家屬，略進棉薄之力，互相鼓勵與支持，共度此段最艱難的時光。

對於獲選為十大抗癌鬥士，石心梅認為，自己擔任志工，收穫的遠比付出的更多，看到病患、家屬或住民長者因她的陪伴而露出笑容，就覺得一切都值得了，志工服務也成為她的快樂泉源，是抗癌的良藥，讓她的生命充滿意義，並找到了人生的正向動能。

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