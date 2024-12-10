健保漏接4％ EGFR 肺癌患者 醫籲給付Exon20標靶藥物

肺癌Exon20變異病友呂女士今年確診，今日出席記者會分享自己的治療經驗。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕健保自今（2024）年10月起擴大給付晚期肺癌EGFR變異患者所需的第三代標靶藥物，但胸腔科醫師指出，肺癌EGFR變異患者中有4%屬第20變異點（Exon20）異常，目前健保僅有化療可用，但療效不佳，而國際指引已有對應標靶藥物可用，呼籲健保將Exon20對應標靶藥物納入給付。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，肺癌不易早期發現，如何降低晚期患者死亡率是重中之重，而肺癌多與基因突變有關，可以使用標靶藥物治療，因此健保署於5月將次世代基因定序（NGS）納入給付，幫助患者找出基因變異點，10月再擴大給付晚期肺癌EGFR變異者第三代標靶藥物，減少患者負擔。

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然而，台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，肺癌患者中有85%屬於肺腺癌，其中55%具有EGFR基因突變，但目前健保對晚期肺癌EGFR變異者的標靶藥物給付，僅限於第19、21等變異點，EGFR基因突變者中、約4%的第20變異點異常者，至今仍只有化療可獲健保給付。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀說，化療對Exon20變異患者的療效有限，第一至三代標靶治療、免疫治療等效果不如預期，雖國際指引已有一線的Exon20對應標靶藥物可用，合併化療使用可延長2倍不惡化時間、降低60%以上惡化或死亡風險，對亞洲人反應特別良好，但我國患者仍只能自費使用。

黃俊耀表示，Exon20對應標靶藥物一次療程費用約15萬，且需要持續使用，患者只能自費使用的情況下，容易因經濟限制面臨「同病不同命」困境，NGS的健保給付對於基因分型較多的肺癌來說，是重要的里程碑，若能及早提供先進治療藥物，將能幫助更多患者重回正常生活，成為患者的一線曙光。

肺癌Exon20變異病友呂女士也分享自己的經驗，她今年5月接孫女回家後、坐在沙發上休息，不久後失去意識，孫女發現異常，急忙打電話聯絡父親與姑姑，送醫發現腦部有多個腫瘤，進一步檢查發現是肺癌腦轉移，自費進行NGS檢驗再發現Exon20變異，自費治療後恢復良好，還能天天到捷運走樓梯、鍛煉腳力。

肺癌Exon20變異病友呂女士（中）今年確診，與兒子（左）贈送感謝卡片給其主治醫師黃俊耀（右）。（記者林志怡攝）

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