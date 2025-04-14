6旬翁難吞嚥暴瘦20公斤 竟是末期食道弛緩不能症

6旬男罹患罕見的「末期食道弛緩不能症」，食道出現極度擴張扭曲（黃方框處）。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕60歲林先生多年來吞嚥困難，近來症狀變嚴重，連喝液體食物都困難，且伴隨反胃及嘔吐、呼吸困難，體重更在3個月內狂掉20公斤，就醫安排檢查後，確診罹患罕見的「末期食道弛緩不能症」。因食道極度擴張扭曲，安排胸腔鏡手術切除食道及重建，改善無法正常進食的狀況，術後恢復良好，3個月內體重逐漸回升，已能正常進食。

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀表示，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙，特徵是食道下端括約肌無法正常放鬆，有時伴隨著食道的蠕動功能減弱或消失，導致食物無法正常排空。其成因可能是神經系統異常無法控制食道功能和放鬆括約肌，或是食道括約肌障礙導致食道緊繃，讓食物無法通過。

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廖啟耀表示，「食道弛緩不能症」早期症狀包括：吞嚥困難及胸悶，並可能進展成食物逆流、體重下降，嚴重者可能導致吸入性肺炎，若不及時處理可能會演變至「末期食道弛緩不能症」（巨食道症），通常伴隨2個特徵：一、食道顯著擴張扭曲，彈性消失，無法正常蠕動；二、食道下括約肌嚴重失能，無法正常放鬆排空食物，不但造成生活品質下降，也可能因長期發炎而增加罹癌風險。

廖啟耀指出，「末期食道弛緩不能症」因內視鏡氣球擴張、食道擴約肌切開術等內視鏡治療效果有限，手術成為唯一有效的選擇。手術包括食道切除與胃管重建，可重置正常消化通道，改善進食能力。若能採用達文西機械手臂輔助胸腔鏡手術，更具有傷口小、視野清晰、併發症少等優點。

廖啟耀呼籲，預防勝於治療，若罹患「食道弛緩不能症」高危險群的自體免疫系統失調或胃食道逆流，應提高警覺盡快接受治療，避免病情惡化。若出現吞嚥困難和反覆感染的症狀，更應盡早尋求專科醫師診療，透過客製化治療，延緩病情進展，改善生活品質。

廖啟耀醫師呼籲，自體免疫系統失調或胃食道逆流屬「食道弛緩不能症」高危險群，應提高警覺盡快接受治療。（記者陳建志攝）

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