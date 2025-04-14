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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

冠狀動脈嚴重鈣化 氣球震波碎石打通血管

2025/04/14 15:09

78歲林姓老翁冠狀動脈出現重度鈣化堵塞，接受自費的氣球震波碎石術打通血管血流。（台南市立醫院提供）

78歲林姓老翁冠狀動脈出現重度鈣化堵塞，接受自費的氣球震波碎石術打通血管血流。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕78歲林姓老翁長期洗腎，近月反覆出現胸悶、胸痛，做心導管檢查發現左前降支血管有重度鈣化阻塞，先後嘗試高壓氣球、刀片氣球與鑽石旋磨術都無法擴張血管，最終由台南市立醫院心臟內科醫師李政翰評估後，患者自費使用冠狀動脈氣球震波碎石術處置，手術不到1小時順利完成，術後血流恢復正常，隔天就出院返家。

隨著國人平均壽命延長，高齡、糖尿病與長期高血壓等慢性病患者逐年增加，心臟病風險隨之升高。臨床上越來越多患者接受心導管檢查時，發現冠狀動脈內有「重度鈣化」病變，使得原本單純的心臟支架手術變得困難，甚至無法進行。

李政翰說明，冠狀動脈一旦阻塞，可能會心絞痛、心肌梗塞甚至猝死，傳統心導管治療會透過氣球擴張與支架植入打通血管，但若病灶處有嚴重鈣化斑塊，宛如水管中卡滿硬石，氣球撐不開、支架也難穩固，增加治療難度。

目前常見鈣化處理方式如高壓氣球，以高壓撐開硬化區，但易傷害血管甚至造成破裂；刀片氣球，適合中度鈣化，但對深層鈣化效果有限；鑽石旋磨術，像電鑽般磨掉血管內的鈣塊，技術複雜、風險高，雖各有應用情境，但在深層或環狀鈣化病變中，仍存在風險與限制。

台南市立醫院心臟內科醫師李政翰指出，冠狀動脈氣球震波碎石術是對付冠狀動脈嚴重鈣化斑塊的好工具。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院心臟內科醫師李政翰指出，冠狀動脈氣球震波碎石術是對付冠狀動脈嚴重鈣化斑塊的好工具。（記者王俊忠攝）

相較之下，冠狀動脈氣球震波碎石術（IVL）運用體外碎石原理，透過專屬氣球釋放低能量震波，溫和震碎血管內表層與深層的硬鈣化斑塊，再行擴張與支架植入。李政翰指該技術操作簡便、安全性高，可有效處理複雜鈣化病灶，並降低血管破裂風險、縮短手術時間，是目前心臟介入治療的一大突破。

為突破這類高難度病灶的治療瓶頸，台南市立醫院心臟內科團隊引進國際新技術—冠狀動脈氣球衝擊波血管內碎石術，透過此創新技術，已成功協助15名病患打通阻塞血管，恢復心臟功能與生活品質。李政翰認為，未來若患者條件適合、經濟狀況允許，提前使用震波碎石術，有望提高手術成功率、縮短手術時間，造福更多心臟病患者。

台南市立醫院心臟內科醫師李政翰（右）致力治療患者心血管疾病問題，過去指導過李的台南市立醫院院長蔡良敏（左者）對李語多肯定。（台南市立醫院提供）

台南市立醫院心臟內科醫師李政翰（右）致力治療患者心血管疾病問題，過去指導過李的台南市立醫院院長蔡良敏（左者）對李語多肯定。（台南市立醫院提供）

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