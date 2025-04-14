常喊腹痛、嘔吐想逃學？ 一查罹患上腸系膜動脈症候群

黃色箭頭所指處即為主動脈與上腸繫膜動脈夾住的十二指腸；圖為血管攝影重組影像。（童醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕14歲謝姓少年，從7歲開始就出現腸胃不適症狀，如腹痛、腹瀉、便秘等，媽媽帶著他四處求醫皆未改善，去年開始出現持續性噁心、嘔吐狀況，使體重明顯下降，再次就醫，確診罹患上腸系膜動脈症候群，還出現出血性胃炎及輕度迴腸炎合併局部結節性增生。經醫師建議，自費使用達文西進行十二指腸空腸繞道吻合手術，少年住院7天即出院返家休養，解決長期以來的困擾。

謝姓少年身高169公分，但3個月內體重從52.5公斤下降到48公斤，術後3個月，重新回歸正常校園生活。謝媽媽表示，孩子因常常因為肚子痛而請病假，曾經整整1年時間無法好好上學，也使她也無法工作，造成很大困擾，當時跑遍中西醫，有醫師診斷是血管壓迫造成，甚至有醫師說把孩子養胖就好了，更有醫師建議用鼻胃管灌食治療，但都未有改善。

請繼續往下閱讀...

童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇指出，上腸繫膜動脈症候群很少見且診斷不易，罹患機率約千分之一至千分之三，女性多於男性。

郭敏勇說明，該病症主因為人體十二指腸會經過主動脈與上腸繫膜動脈之間的夾角處，當原本撐開夾角處的堆積脂肪減少、消失或先天結構異常時，就會造成十二指腸遭兩動脈夾住，而形成腸阻塞，食物無法從胃進入腸道，導致胃與十二指腸嚴重擴張，出現肚痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等症狀，嚴重時會造成膽汁嘔吐、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。

郭敏勇表示，罹患上腸繫膜動脈症候群的孩子，常因不定時的腹痛、想吐等症狀被誤認為是不想上學的藉口，不僅造成孩子痛苦，家長也承受極大的精神壓力。謝姓少年與媽媽因想要儘快恢復健康，且術後也能即早回歸校園，因此建議採用達文西機械手臂進行手術，避免傳統手術在腹部留下大傷口，少年腹部只留下3個小切口，手術將十二指腸阻塞的前段處打開直接與空腸做吻合，使食物能直接從胃部進入腸道，營養也能正常吸收。

郭敏勇呼籲家長，若孩子飯後出現腹脹、腹痛或伴隨噁心情況，就應儘早尋求專業醫師的診視與檢查，早期治療避免合併症或營養不良影響發育成長，也減少全家人精神上受到病痛的折磨。

謝姓少年母親（左）到院感謝童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇（右）。（記者歐素美攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法