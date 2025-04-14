望安4旬男酒駕自摔腦震盪 凌晨後送澎湖醫院

澎湖駐地醫療直升機凌晨出發，前往望安接送病人。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在今（14）日凌晨執行望安鄉衛生所緊急醫療後送案件，一名年約43歲男性酒後騎車自摔，由119送入衛生所就醫，經衛生所檢查有右大腿開放性骨折、頭部外傷、眼角膜撕裂傷、腦震盪等症狀，向衛福部空審中心申請緊急醫療後送到澎湖醫院進行後續治療。

雖然腦震盪、眼角膜撕裂傷、大腿開放性骨折等多重症狀，仍不符合衛福部救護直升機管理辦法中的後送適應症，衛生所仍須勾選「其他非經空中救護，將影響緊急醫療救護時效」，也就是衛福部照護司救護直升機管理辦法修法委員徐震宇所稱「天邊孝子」的後送適應症選項。

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望安鄉議員陳佩真全程關注病患後送動態，並在第一時間確認「有無隨行家屬」陪伴就醫，因為望安鄉也有許多獨居的年長者，家中青壯年迫於無奈飄洋過海到本島就業支撐家計，地方民意代表經常需要在意外事件的第一時間協助病患處理相關就醫問題，等待其他家屬到達醫院；陳佩真議員就曾提出應善用「後送條件第14條其他非經空中救護，將影響緊急醫療救護時效」。

今日望安醫療後送「大腿開放性骨折不符合後送資格」案件，再次打臉衛福部醫事司修法委員徐震宇所稱醫療後送案件量提升與天邊孝子效應有關，離島衛生所（室）本就醫療量能有限，所能做的處置也有限，直升機醫療後送是最後一道防線。

離島衛生室醫療條件及設備有限，直升機後送成為醫療最後一道防線。（凌天航空提供）

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