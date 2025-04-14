38歲科技男超重又三高 減重代謝手術找回健康

恩主公醫院一般外科部主治醫師吳東琰表示，減重代謝手術並非走捷徑，而是協助患者重拾健康的重要治療選項，符合條件者可申請健保給付。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕38歲科技業上班族陳先生工作壓力大，暴飲暴食導致體重迅速上升，半年前健康檢查發現重度睡眠呼吸中止症合併高血壓、糖尿病前期與高血脂，雖曾嘗試運動與口服藥物控制體重，但效果不佳，BMI指數達35.5；因而聽從醫師建議採取健保補助的「單吻合迴腸雙通道胃繞道手術」（縮胃繞腸手術），術後半年瘦30公斤，明顯改善睡眠呼吸中止症，抽血追蹤已無紅字，健康顯著提升。

恩主公醫院一般外科部主治醫師吳東琰表示，當肥胖者伴隨高血壓、高血脂、高血糖、脂肪肝、尿酸過高等代謝異常狀況稱為「代謝型肥胖」，與心血管疾病、糖尿病、中風與癌症等慢性疾病風險增加有關；根據2024年《美國醫學學會雜誌》，糖尿病患者接受減重手術，與僅靠藥物與生活習慣改善治療的患者相比，血糖控制表現更穩定、使用的糖尿病藥物也較少，緩解糖尿病的比例較佳。

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吳東琰指出，「減重代謝手術」並非走捷徑，而是協助患者重拾健康的重要治療選項。若BMI大於35且合併有糖尿病、高血壓、高血脂問題等高危險併發症，若運動、飲食控制等傳統手段無法達到理想效果，建議向專業醫療團隊諮詢減重手術。

他說明，除了腹腔鏡手術外，減重代謝手術亦可藉由達文西機器手臂手術，有手術傷口較小、疼痛較低、恢復較快等優點。隨著健保制度補助的推動、術前多專科團隊評估與術後追蹤，目前減重代謝手術的安全性與成效都相當穩定，為重度肥胖合併三高患者提供有效的健康改善策略。

恩主公醫院一般外科部主治醫師吳東琰表示，「代謝型肥胖」與心血管疾病、糖尿病、中風與癌症等慢性疾病風險密切相關。（恩主公醫院提供）

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