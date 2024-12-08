健康網》台灣大腸癌率「亞洲之最」 醫揭2時機是治癒關鍵

醫師指出，可以從大腸瘜肉、早期原位癌階段杜絕大腸癌發生與轉移。只要把握時間及時檢查、積極手術治療，治癒率極高；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據世界衛生組織（WHO）估計，台灣大腸癌總體發生率高居全球第6，亞洲第1，發生率不斷攀升。醫師陳威佑表示，大腸癌比其他癌症所需變異時間更長，因此在臨床上，可以從2時機點杜絕大腸癌發生與轉移，也就是在大腸瘜肉、早期原位癌階段就及時檢查、積極手術治療，治癒率極高。

大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書專頁「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文指出，根據資料統計，台灣50歲以下大腸癌患者增加的幅度已成亞太區第一名，發生率不斷攀升。

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他藉此衛教，大腸癌是可以預防可以治癒的癌症之一，而且大腸癌不同於其他癌症，相比其他癌症需要的變異時間更長，因此在臨床上，能從大腸瘜肉、早期原位癌階段「杜絕」大腸癌的發生與轉移，進而達到治癒的效果：

提早切除瘜肉 大腸癌率最高降9成

●大腸瘜肉：轉變成大腸癌至少要5到10年的時間。

高達96%的大腸癌是從瘜肉演變而來，時間則可能經歷5至10年，如果能早期發現、提前處理，將大腸鏡觀察到的致癌性瘜肉切除，可以降低大腸癌76到90%的發生率，在前期就根除大腸癌病灶。

原位癌變大腸癌約5年 應及早檢查治療

●早期原位癌：轉變成「轉移型」大腸癌大約還要5年時間。

原位癌指0到2期尚有侷限性的腫瘤，尚未擴散至鄰近器官或淋巴、血管。不同於發展速度極快的肺腺癌，大腸癌從原位癌轉為轉移型的發展時間平均可達5年，因此若能把握時間及時檢查、積極手術治療，治癒率極高。

大腸癌初期 5年存活率近9成

陳威佑提到，按照世界衛生組織的判斷，1/3的大腸癌可以預防，1/3的大腸癌可以治好，1/3的大腸癌可以延長生命、改善生存品質，初期（I期和II期）腸癌患者5年生存率接近90%，但若腫瘤的位置太深、沒有做糞便潛血或大腸鏡檢查，症狀會較不明顯，等到晚期才發現便會增加治癒難度，所以大腸癌在診斷時的分期對治療效果有非常大的影響。

醫師指出，經過統計，糞便潛血檢查可以減少4成的死亡率，二期以上大腸癌減少34%。（資料照）

有家族癌症史 每年應定期篩檢

那麼，應該在多少歲就開始接受大腸癌篩檢？陳威佑表示，篩檢年齡的選擇主要靠發病率的高低來決定的，目前50到74歲民眾，政府有提供每2年1次糞便潛血檢查補助。經過統計，糞便潛血檢查可以減少4成的死亡率，二期以上大腸癌減少34%。

如果家族成員有癌症史，建議每年定期進行一次大腸鏡或其他癌症篩檢，如果家族中有人35歲罹癌，建議至少25歲就要做第一次篩檢，以便及早發現。

戰勝腸癌要靠科學治療、積極態度

陳威佑說，目前大腸癌的檢測包括糞便潛血檢查、大便DNA測試、乙狀結腸鏡檢查、全結腸鏡檢查等多種檢測方式可以選擇。

他表示，無論是早期還是晚期大腸癌，科學的治療和積極的態度都是戰勝疾病的關鍵。不要害怕就診，與醫師合作最佳的治療方案，就能夠戰勝大腸癌。

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