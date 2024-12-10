45歲男血便誤認為痔瘡 就醫檢查竟是直腸癌

醫師提醒，直腸癌初期可能沒有明顯症狀，但隨著病情發展，可能出現排便習慣的改變，如腹瀉或便秘、糞便中帶血或黏液等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕45歲的張先生日前出現血便症狀，起初以為是痔瘡造成的出血而不以為意，因一直沒有好轉，才決定到醫院大腸直腸外科門診做詳細檢查。醫師為其安排大腸鏡檢查，發現直腸距離肛門口約7公分處有一個約4公分的腫瘤，切片化驗結果顯示為惡性腫瘤，並確診為直腸癌第二期，因未有移轉，經手術後復原狀況良好。

苗栗市私立大千綜合醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲表示，直腸是連接乙狀結腸和肛門的一段腸道，直腸癌初期可能沒有明顯症狀，但隨著病情發展，可能出現下列情況：排便習慣的改變，如腹瀉或便秘、糞便中帶血或黏液、腹痛或腹部脹氣、體重減輕和食慾不振、虛弱和疲倦感。而導致直腸癌發生的原因則有：高脂肪飲食、低纖維攝取、肥胖、抽菸、缺乏運動、遺傳等。

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經正子造影檢查，確認張先生沒有轉移，因此安排手術切除腫瘤，紅圈處為惡性腫瘤。（大千醫院提供）

治療直腸癌的主要方式為手術治療，依據狀況切除部分或整個直腸，也會依病人狀況，以化學治療和放射治療作為輔助治療，在手術前縮小腫瘤或手術後降低復發風險。此次案例在接受全身正子造影及電腦斷層檢查，確認沒有發現局部淋巴轉移及遠端轉移的情況，因此以微創腹腔鏡低前位切除手術，成功將腫瘤切除。病人手術後恢復情況良好，目前已順利出院並定期回診追蹤。

陳柏仲提醒，大腸直腸癌已連續十年名列國內十大癌症發生率之首，盛行率是男性第一名及女性第二名，是國人最常見的惡性腫瘤之一。根據國健署公告，自明年開始，大腸癌公費篩檢措施擴大年齡層，將自現行「50至74歲民眾」調整為「45至74歲」及「40至44歲具家族史」民眾，建議符合資格的民眾定期接受免費的糞便潛血篩檢，檢查若呈現陽性，務必要回診做進一步大腸鏡檢查，才能及早發現，避免延誤治療時機。

苗栗市大千醫院大腸直腸外科醫師陳柏仲指出，直腸癌可能出現糞便帶血的症狀，民眾容易誤會為痔瘡出血。（大千醫院提供）

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