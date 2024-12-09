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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》初經來就長不高？ 醫破迷思：身高看骨齡

2024/12/09 20:51

醫師表示，大部分的女生在月經初潮後，還是可以繼續長高；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，大部分的女生在月經初潮後，還是可以繼續長高；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多家長會擔心，一旦女兒月經來潮後就不會再長高了，三軍總醫院小兒科部主任林建銘說明，其實並不完全是這樣。雖然女生月經來潮後，生長速度會逐漸減緩，但大部分的女生在月經初潮後，還是可以繼續長高，通常可以再增高5-7公分。

林建銘在臉書專頁「建銘叔叔的成長教室」發文指出，身高的成長取決於骨齡，也就是骨頭的生長年齡，因此即便是月經來潮後，只要生長板還沒有完全閉合，身高還有成長的空間！

林建銘說，如果想知道孩子是否還有長高的機會，最準確的方式是透過骨齡檢測，來了解她的成長階段，而不只是看月經來潮的時間，月經來潮並不代表成長結束。

林建銘強調，家長們平常應鼓勵孩子保持良好的生活習慣，像是均衡飲食、規律運動和充足睡眠，能幫助孩子在成長期間，達到最佳的身高潛力。

醫師指出，均衡飲食、規律運動和充足睡眠，能幫助孩子在成長期間，達到最佳的身高潛力；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，均衡飲食、規律運動和充足睡眠，能幫助孩子在成長期間，達到最佳的身高潛力；圖為情境照。（圖取自freepik）

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