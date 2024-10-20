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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》避免提早「轉大人」！ 營養師列飲食5要4不

2024/10/20 17:48

防止兒童性早熟，營養師建議，少碰炸物、高加工食品、高油和高糖食物這些NG飲食；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

防止兒童性早熟，營養師建議，少碰炸物、高加工食品、高油和高糖食物這些NG飲食；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為人父母總希望孩子出人頭地，「高」人一等，但在餐餐外食的時代，可要小心兒童性早熟！營養師高敏敏分享5款飲食延緩性早熟，像是多吃豆製品如：黃豆、豆干；發酵乳製品如：優格、優酪乳等。另外，炸物、高加工食品、高油和高糖食物則是容易導致性早熟，建議少碰。

女孩更易「早熟」補纖延緩初經來潮 

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文說明，兒童性早熟指的是女生8歲前、男生9歲前出現第二性特徵，尤其女生的性早熟比例，大約是男生的5到10倍，建議多吃以下食物來延緩：

●黃豆/豆製品：黃豆、豆乾、豆漿、豆腐，富含大豆異黃酮，可以使雌激素合成速度變慢。

●發酵乳製品：優格、優酪乳。研究發現發酵乳製品，有延緩性早熟的效果，建議選無糖，避免過多負擔。

●高纖蔬果：地瓜葉、菠菜、小番茄、奇異果。多攝取膳食纖維，可以延緩女生初經的時間。

●維生素D：乾香菇、牛奶、木耳、鮭魚。降低性早熟的機率，建議兒童每天補充400到600I.U.。

●搭配地中海飲食：肉類蛋白質，優先選擇白肉（魚肉、雞肉等），並且少吃甜食、少吃加工肉、炸物，可以降低性早熟機率。

營養師指出，高油脂食物會影響內分泌導致肥胖，而肥胖也是導致性早熟的危險因子；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

營養師指出，高油脂食物會影響內分泌導致肥胖，而肥胖也是導致性早熟的危險因子；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

肥胖易性早熟 4種飲食宜少碰

高敏敏提醒，爸媽們也要知道容易導致性早熟的飲食：

●炸物：高油脂食物會影響內分泌導致肥胖，而肥胖也是導致性早熟的危險因子。

●高糖食物：肥胖易導致性早熟，而高血糖會抑制生長激素分泌。

●高加工食品：加工時會涉及環境荷爾蒙，提高性早熟風險。

●高油脂部位：易有動物殘留的荷爾蒙，且易造成肥胖，導致性早熟。

避免環境荷爾蒙、不明保健品或藥物

除了飲食之外，生活上也應該注意，不要讓小孩過胖，脂肪細胞分泌荷爾蒙，會加快進入青春期；盡量避免環境荷爾蒙，例如一次性餐具、微波食品、炸物，會影響內分泌，並在體內堆積脂肪；少碰不明藥品或保健食品，例如蜂王乳或中藥補品，建議使用前先詢問醫師，提醒爸媽們，預防勝於治療，讓我們一起為孩子的健康把關。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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