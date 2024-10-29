腸病毒疫情反常升溫 單週就診上看2萬人次

近期腸病毒疫情陡升，疾管署呼籲各界注意。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年國內腸病毒疫情反常，在9月開學後不降反升，衛福部疾病管制署今（29日）指出，上週就診人次達1萬8266人，較前週增加10.3%，創10年來同期新高，疾管署副署長羅一鈞指出，腸病毒就診人次連續兩週上升，目前疫情持續處於高原期，單週就診可能衝上2萬人次，預計要到11月底才會逐漸下降，12月底才有望脫離流行期。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，疾管署監測資料顯示，上週門急診就診有1萬8266人次，較前一週1萬6562人次，上升10.3%，疫情呈上升趨勢且處流行期。近四週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

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今（2024）年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。

家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，疾管署監測資料顯示，上週門急診就診有1萬8266人次，較前一週再升10.3%。（記者邱芷柔攝）

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