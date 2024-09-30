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健康網》破解腸病毒迷思！ 醫：未必長疹子、發燒

2024/09/30 14:57

徐嘉賢表示，得過腸病毒並痊癒的孩子，不代表今年就可以安枕無憂，還是要多洗手，注意個人衛生；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

徐嘉賢表示，得過腸病毒並痊癒的孩子，不代表今年就可以安枕無憂，還是要多洗手，注意個人衛生；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸病毒疫情持續發威，疾管署預估要到11月中旬才會脫離流行期。徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文解答腸病毒常見錯誤迷思。如染腸病毒未必會出疹子，且疹子部位也有差別；不一定都會發燒；喉嚨破也不一定在第一天就出現；得過病還是可能再度感染；所以勤洗手，做好個人衛生才是預防之道。

腸病毒的各種迷思

迷思1：兄弟姊妹症狀會一樣？

徐嘉賢表示，不同人免疫反應、症狀不一樣，就算是同一個病毒株，在不同的人身上，表現出來往往也不太一樣，例如：有人會長疹子，有人卻不會。

迷思2：疹子只會長在手腳？

他說，不一定！有些小朋友是長在會陰部、屁股、嘴巴周圍、甚至背部，每年流行病毒株不太一樣，長得疹子特性都不太一樣，像今年長的疹子就不是那麼典型。

迷思3：一定會高燒不退？

徐嘉賢提到，少數完全不燒，大部分會發燒。2017年所流行的腸病毒，就非常的奇特：身上疹子一大堆，且出現在不典型的位置，卻不一定會發生發燒，所以，腸病毒不一定都會發燒。

迷思4：第一天發燒去看醫生 怎麼會看不出來是腸病毒？

他指出，腸病毒最典型的症狀是喉嚨破，不一定在第一天就明顯出現，初期跟感冒類似，有時候很難分辨。在少數情況，還沒出現喉嚨潰瘍之前，會出現紅點，這時，醫師會請父母隔一天再帶小朋友就診，再檢查一下喉嚨，確認是否變成腸病毒的典型喉嚨潰瘍。

迷思5：曾經得過之後不會再得？

徐嘉賢說，腸病毒有70-80種，每年流行種類不盡相同，所以之前曾得過，還是很有可能再度得到感染。

醫師表示，如果小朋友精神不錯、胃口也多少吃得下、小便量正常、沒有脫水的現象，大多數在家裡就可以照顧；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，如果小朋友精神不錯、胃口也多少吃得下、小便量正常、沒有脫水的現象，大多數在家裡就可以照顧；圖為情境照。（圖取自freepik）

迷思6：1年只流行1種腸病毒？

他表示，根據往年經驗，有時候1年可同時流行2-3種。偶爾會遇到小朋友，1年3次腸病毒，得到的型都不一樣。所以得過腸病毒並痊癒的孩子，不代表今年就可以安枕無憂，還是要多洗手，注意個人衛生。

迷思7：腸病毒是否要住院？

他說，大部分是輕症，在家休息補充水分即可。腸病毒最常見的住院原因，不是重症，是脫水、不進食、高燒，使得父母在家無法照顧處理。若發現小朋友精神不錯、胃口也多少吃得下、小便量正常、沒有脫水的現象，大多數在家裡就可以照顧。

迷思8：腸病毒只能吃冰的食物？

徐嘉賢指出，是不是要吃冰的東西，是看喉嚨疼痛的程度。

迷思9：必定會嘴巴痛、胃口差？

他表示，每個人感受性不同，有些孩子比較敏感，稍微破一兩個洞，就完全吃不下，狂流口水。但是有些孩子，嘴巴破了2-30個，卻一點感覺都沒有，照吃照喝，完全不受影響。

迷思10：腸病毒等於腸胃炎？

徐嘉賢提出，病毒不等於腸胃炎，雖然名字很像，但兩者是不一樣的病。腸胃炎症狀為發燒、嘔吐、腹瀉；腸病毒則會出現發燒、喉嚨潰瘍、身上出現疹子等症狀。

迷思11：7天後就完全沒有傳染力？

徐嘉賢指出，從糞便少量排出，可達2個月。老話一句：多洗手，做好個人衛生。

迷思12：流行期間一定要大規模消毒？

徐嘉賢表示，多用肥皂洗手比較實際。如果真的很擔心被傳染，或者身邊親朋好友是患者，頂多消毒常接觸的物品跟表面即可，不用大規模消毒。

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