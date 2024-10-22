指甲脫落、斷裂！腸病毒1.6萬人就診 「克沙奇A6病毒」占比第2位

衛福部疾管署今（22日）指出，上週國內腸病毒就診達1.6萬人次，較前一週增加2.1%，值得注意的是，會引起指甲脫落、斷裂的「克沙奇A6病毒」占比快速攀升至第二位。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內腸病毒就診人次在連續兩週下降後，上週再度反彈，衛福部疾管署今（22日）指出，上週國內腸病毒就診達1.6萬人次，較前一週增加2.1%，全國停課單週有331班，均為5年來同期最高，疾管署預估疫情要到11月中旬才會脫離流行，值得注意的是，自9月以來，會引起指甲脫落、斷裂的「克沙奇A6病毒」占比快速攀升至第二位。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，上週國內腸病毒門急診就診共1萬6288人次，較前一週的1萬5946人次略升2.1%，仍處於流行期。最新全國停課統計為單週331班，其中幼兒園有247班、國小28班、托嬰中心等其他機構56班。

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疾管署發言人羅一鈞指出，近四週實驗室監測顯示，目前流行腸病毒以克沙奇A16型最多，其次是克沙奇A6型，其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型也持續於社區活動，疫情傳播風險持續。值得注意的是，今年9月以來，沙奇A6病毒快速增加，目前已躍居第二名，除了主要的手足口病症狀外，且跟其他病毒型別較不同的是，患者也容易出現大顆水泡及指甲脫落。

羅一鈞表示，臨床統計感染克沙奇A6型病毒，有37%病童會在2個月內出現脫甲症；國內2009年、2010年、2013年都曾有克沙奇A6大流行，之後則是零星流行，2013年迄今克沙奇A6重症有19例、無人死亡，最近一例為去年10月發病。

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。羅一鈞坦言，腸病毒「不如預期」在暑假就脫離流行期，從9月開學以來疫情持續處在高點，預估要到11月中旬才有望脫離流行。

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