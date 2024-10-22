自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

指甲脫落、斷裂！腸病毒1.6萬人就診 「克沙奇A6病毒」占比第2位

2024/10/22 15:10

衛福部疾管署今（22日）指出，上週國內腸病毒就診達1.6萬人次，較前一週增加2.1%，值得注意的是，會引起指甲脫落、斷裂的「克沙奇A6病毒」占比快速攀升至第二位。 （記者邱芷柔攝）

衛福部疾管署今（22日）指出，上週國內腸病毒就診達1.6萬人次，較前一週增加2.1%，值得注意的是，會引起指甲脫落、斷裂的「克沙奇A6病毒」占比快速攀升至第二位。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內腸病毒就診人次在連續兩週下降後，上週再度反彈，衛福部疾管署今（22日）指出，上週國內腸病毒就診達1.6萬人次，較前一週增加2.1%，全國停課單週有331班，均為5年來同期最高，疾管署預估疫情要到11月中旬才會脫離流行，值得注意的是，自9月以來，會引起指甲脫落、斷裂的「克沙奇A6病毒」占比快速攀升至第二位。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，上週國內腸病毒門急診就診共1萬6288人次，較前一週的1萬5946人次略升2.1%，仍處於流行期。最新全國停課統計為單週331班，其中幼兒園有247班、國小28班、托嬰中心等其他機構56班。

疾管署發言人羅一鈞指出，近四週實驗室監測顯示，目前流行腸病毒以克沙奇A16型最多，其次是克沙奇A6型，其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型也持續於社區活動，疫情傳播風險持續。值得注意的是，今年9月以來，沙奇A6病毒快速增加，目前已躍居第二名，除了主要的手足口病症狀外，且跟其他病毒型別較不同的是，患者也容易出現大顆水泡及指甲脫落。

羅一鈞表示，臨床統計感染克沙奇A6型病毒，有37%病童會在2個月內出現脫甲症；國內2009年、2010年、2013年都曾有克沙奇A6大流行，之後則是零星流行，2013年迄今克沙奇A6重症有19例、無人死亡，最近一例為去年10月發病。

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。羅一鈞坦言，腸病毒「不如預期」在暑假就脫離流行期，從9月開學以來疫情持續處在高點，預估要到11月中旬才有望脫離流行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中