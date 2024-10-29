防登革熱 積水容器孳生孑孓罰3千元！新北罰65件

新北市府呼籲民眾全力配合阻絕登革熱，積水容器孳生孑孓開罰3千元。目前已罰65件。（新北市衛生局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市今（29）年截至10月28日已累計72例本土登革熱。為有效阻斷登革熱傳播，市府已將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區列為管制區，禁止人員進入，衛生局指出，仍然有民眾不聽勸阻進入，遭到開罰6萬元，另對於積水容器孳生孑孓，則依傳染病防治法第70條裁罰3千元，目前已開立65件，請民眾共同維護環境安全。

衛生局指出，康芮颱風即將來襲，外圍環流已經帶來降雨，民眾務必於雨後落實「巡、倒、清、刷」，清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區傳播。

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登革熱可能會隨著社區中無症狀感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人。唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生，市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立65件。

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