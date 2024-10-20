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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北本土登革熱+1 新莊區出現首例確診

2024/10/20 16:46

登革熱好發期間，衛生局在感染源區域積極消毒。（新北市衛生局提供）

登革熱好發期間，衛生局在感染源區域積極消毒。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱病例，為新莊區40歲男子，個案10月14日出現發燒、肌肉痛、關節痛等症狀，就醫通報送驗後確診感染登革熱第二型病毒，症狀已緩解。疫調顯示，男子主要在新莊與工作地活動，工作地有登革熱活動史，將釐清可能感染源。截至10月19日新北累計67例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，經調查主要在景新公園、三介廟、天山公園及周邊山區活動感染。由於山區是天然的孳生源，市府持續針對管制區域進行大規模噴消，同時透過空拍機檢視山區可能的隱性孳生源，協同農林署、國防部後指部、海巡署、國產署等單位加強巡查，以降低病媒蚊密度。

她說明，登革熱病毒會隨著感染者活動足跡移動，只要周遭有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱。市府加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓，則依傳染病防治法第70條裁罰3000元，目前已開立38件

陳潤秋強調，新莊區已出現登革熱本土病例，醫療院所務必提高警覺，加強詢問病患活動史與群聚史，踴躍向本局領取免費登革熱NS1快篩試劑，針對疑似登革熱患者輔助診斷，以利衛生單位及時採取防治措施。

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