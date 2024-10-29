台東導入智能的排泄物處理裝置及監控系統 看護方便守護臥床者

「智慧穿戴尿布」是透過矽膠尿布其上感應裝置，偵測排泄狀況並清洗、烘乾。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕衛福部台東醫院附設護理之家今（29）早舉行「智慧穿戴尿布」裝置及監控系統啟動記者會，9月使用迄今已讓台東成為第三個導入此智慧裝置的縣市。縣長饒慶鈴表示，新機器不僅全自動清潔處理，更可早期發現排泄異常、提升機構住民的生活品質，也能省下大量尿布及耗材，期盼建立臺東縣長照升級轉型的典範。

台東65歲高齡人口占全縣的19.82%，已逼近超高齡社會20%的門檻。衛生局表示，透過經濟部中小及新創企業署提案爭取補助，獲補助約186萬元建置創新式的智慧照護服務設備，包括5套排泄物處理裝置智慧尿布為穿戴式的醫療級矽膠褲並內置感應器。

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衛生局說明，這套系統可偵測使用者排泄並自動清洗烘乾，無須人力介入且減少更換頻率，降低照護人員所耗費的氣力與時間。與傳統人工手動更換清潔相比，減少超過92%工時，也節省既有傳統尿布採購及後續廢棄物的處理成本。

再者，排泄物集中收納後，可分析其部分內容及排泄狀況，也可監測使用者健康。據廠商與護理人員所言，目前看護仍與機器進行磨合，未來護理人員會成為機器操作者、減少更多心力與體力並提升看護品質。現今有部分院所以這類機器及傳統尿布交替使用，多用於夜間彌補人力缺口且使看護更加方便。

智慧穿戴尿布啟用後，比過去全人工減少超過92%工時，也減少廢棄物。（記者劉人瑋攝）

衛福部台東醫院附設護理之家舉行「智慧穿戴尿布」裝置啟動儀式，現有部分院所以這類機器及傳統尿布交替使用。（記者劉人瑋攝）

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