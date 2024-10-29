自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

台東導入智能的排泄物處理裝置及監控系統 看護方便守護臥床者

2024/10/29 12:41

「智慧穿戴尿布」是透過矽膠尿布其上感應裝置，偵測排泄狀況並清洗、烘乾。（記者劉人瑋攝）

「智慧穿戴尿布」是透過矽膠尿布其上感應裝置，偵測排泄狀況並清洗、烘乾。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕衛福部台東醫院附設護理之家今（29）早舉行「智慧穿戴尿布」裝置及監控系統啟動記者會，9月使用迄今已讓台東成為第三個導入此智慧裝置的縣市。縣長饒慶鈴表示，新機器不僅全自動清潔處理，更可早期發現排泄異常、提升機構住民的生活品質，也能省下大量尿布及耗材，期盼建立臺東縣長照升級轉型的典範。

台東65歲高齡人口占全縣的19.82%，已逼近超高齡社會20%的門檻。衛生局表示，透過經濟部中小及新創企業署提案爭取補助，獲補助約186萬元建置創新式的智慧照護服務設備，包括5套排泄物處理裝置智慧尿布為穿戴式的醫療級矽膠褲並內置感應器。

衛生局說明，這套系統可偵測使用者排泄並自動清洗烘乾，無須人力介入且減少更換頻率，降低照護人員所耗費的氣力與時間。與傳統人工手動更換清潔相比，減少超過92%工時，也節省既有傳統尿布採購及後續廢棄物的處理成本。

再者，排泄物集中收納後，可分析其部分內容及排泄狀況，也可監測使用者健康。據廠商與護理人員所言，目前看護仍與機器進行磨合，未來護理人員會成為機器操作者、減少更多心力與體力並提升看護品質。現今有部分院所以這類機器及傳統尿布交替使用，多用於夜間彌補人力缺口且使看護更加方便。

智慧穿戴尿布啟用後，比過去全人工減少超過92%工時，也減少廢棄物。（記者劉人瑋攝）

智慧穿戴尿布啟用後，比過去全人工減少超過92%工時，也減少廢棄物。（記者劉人瑋攝）

衛福部台東醫院附設護理之家舉行「智慧穿戴尿布」裝置啟動儀式，現有部分院所以這類機器及傳統尿布交替使用。（記者劉人瑋攝）

衛福部台東醫院附設護理之家舉行「智慧穿戴尿布」裝置啟動儀式，現有部分院所以這類機器及傳統尿布交替使用。（記者劉人瑋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中