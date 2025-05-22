自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

女童罹「神經母細胞瘤」 質子治療精準除瘤

2025/05/22 05:30
女童罹「神經母細胞瘤」 質子治療精準除瘤

▲陳小妹的腹部腫瘤經治療後，已經變成微小鈣化疤痕。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

女童罹「神經母細胞瘤」 質子治療精準除瘤

▲陳小妹罹患「神經母細胞瘤」，腹部腫瘤9公分大，已多處轉移到腦部、骨頭和脊椎。（記者蔡淑媛翻攝）

7歲的陳小妹2年前出現腳痛、跛行，原以為生長痛，症狀持續2個月，就醫檢查，確診罹患惡性度高的「神經母細胞瘤」，腹部腫瘤9公分大，已多處轉移到腦部、骨頭和脊椎，歷經化療、手術、幹細胞移植，也完成質子治療及免疫治療，腫瘤只剩下疤痕組織，之後口服化療藥2年，預計今年8月重返校園就學，昨天她返院感謝醫療團隊，勇敢說：「生病沒有關係，接受治療就好了！」

女童罹「神經母細胞瘤」 質子治療精準除瘤

▲余登揚（左）和林亭君2位醫師稱讚陳小妹（中）很勇敢。（記者蔡淑媛攝）

中國醫藥大學兒童醫院血液腫瘤科醫師余登揚指出，神經母細胞瘤是源自神經脊索的惡性腫瘤，是台灣兒童常見癌症之一，惡性度高又難纏，惡化快、易轉移、易復發，在兒癌死亡占比高達15%，症狀包括腹部腫塊、腹痛、呼吸窘迫或脊髓侵犯的神經系統症狀，有轉移的兒童常表現發燒、骨頭痛和體重減輕等症狀，因症狀通常不具特異性，診斷十分困難，發現時大多是晚期。

余登揚表示，陳小妹在腹部腎上腺長了9公分的巨大癌腫瘤，腹部內腫瘤長得密密麻麻、很多顆，且有多處轉移腦部、骨頭，已是第4期，化療後大幅縮小，手術切除巨大腫瘤後進行幹細胞移植，準備接受放療。

後續口服化療藥 減少復發風險

考量兒童做高劑量放療，有生長遲緩、內分泌失調、與次發性腫瘤的風險，中國附醫放射腫瘤科醫師林亭君表示，家長選擇為陳小妹做質子治療，減少後遺症風險，在上個月完成3週、12次療程，本月也結束半年的免疫治療，恢復健康，將接受2年口服化療藥做鞏固治療，減少復發風險。

余登揚指出，神經母細胞瘤是兒童癌症中，除腦瘤、淋巴瘤外，最常見的實體惡性腫瘤，每年約新增25例，5年存活率約50%，現在醫療進步，有免疫治療、先進的化藥等，有效提高存活率至60-70%，提醒如果發現兒童有不明原因的疼痛、發燒，或腹部有腫塊，應盡早就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中