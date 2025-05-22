女童罹「神經母細胞瘤」 質子治療精準除瘤

▲陳小妹的腹部腫瘤經治療後，已經變成微小鈣化疤痕。（記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲陳小妹罹患「神經母細胞瘤」，腹部腫瘤9公分大，已多處轉移到腦部、骨頭和脊椎。（記者蔡淑媛翻攝）

7歲的陳小妹2年前出現腳痛、跛行，原以為生長痛，症狀持續2個月，就醫檢查，確診罹患惡性度高的「神經母細胞瘤」，腹部腫瘤9公分大，已多處轉移到腦部、骨頭和脊椎，歷經化療、手術、幹細胞移植，也完成質子治療及免疫治療，腫瘤只剩下疤痕組織，之後口服化療藥2年，預計今年8月重返校園就學，昨天她返院感謝醫療團隊，勇敢說：「生病沒有關係，接受治療就好了！」

▲余登揚（左）和林亭君2位醫師稱讚陳小妹（中）很勇敢。（記者蔡淑媛攝）

中國醫藥大學兒童醫院血液腫瘤科醫師余登揚指出，神經母細胞瘤是源自神經脊索的惡性腫瘤，是台灣兒童常見癌症之一，惡性度高又難纏，惡化快、易轉移、易復發，在兒癌死亡占比高達15%，症狀包括腹部腫塊、腹痛、呼吸窘迫或脊髓侵犯的神經系統症狀，有轉移的兒童常表現發燒、骨頭痛和體重減輕等症狀，因症狀通常不具特異性，診斷十分困難，發現時大多是晚期。

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余登揚表示，陳小妹在腹部腎上腺長了9公分的巨大癌腫瘤，腹部內腫瘤長得密密麻麻、很多顆，且有多處轉移腦部、骨頭，已是第4期，化療後大幅縮小，手術切除巨大腫瘤後進行幹細胞移植，準備接受放療。

後續口服化療藥 減少復發風險

考量兒童做高劑量放療，有生長遲緩、內分泌失調、與次發性腫瘤的風險，中國附醫放射腫瘤科醫師林亭君表示，家長選擇為陳小妹做質子治療，減少後遺症風險，在上個月完成3週、12次療程，本月也結束半年的免疫治療，恢復健康，將接受2年口服化療藥做鞏固治療，減少復發風險。

余登揚指出，神經母細胞瘤是兒童癌症中，除腦瘤、淋巴瘤外，最常見的實體惡性腫瘤，每年約新增25例，5年存活率約50%，現在醫療進步，有免疫治療、先進的化藥等，有效提高存活率至60-70%，提醒如果發現兒童有不明原因的疼痛、發燒，或腹部有腫塊，應盡早就醫檢查。

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