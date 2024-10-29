健康網》肝癌風險高！ 肝硬化小心6併發症

當肝功能逐漸變差，進展到肝硬化，常會有幾種併發症，像是大量腹水、肝腦病變、肝腎症候群等，且肝硬化更是肝癌的高風險因子；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「肝若不好，人生黑白」真有其道理！醫學中心急診部主治醫師就指出，當肝功能逐漸變差，進展到肝硬化，常會有幾種併發症，像是大量腹水、肝腦病變、肝腎症候群等，且肝硬化更是肝癌的高風險因子。面對肝硬化，重點是在初期的脂肪肝、肝臟發炎等，就要積極改善。

醫學中心急診部主治醫師於臉書粉專「急診男爸one」發文指出，當肝功能逐漸變差，由肝臟發炎或脂肪肝進展到肝硬化後，各式各樣的併發症也隨之而來，他分享6種常見併發症如下：

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●大量腹水：會腹脹到腹痛或是呼吸困難。

●自發性細菌性腹膜炎：腹水感染而發燒與嚴重腹痛。

●食道靜脈曲張：破裂會導致大量腸胃道出血。

●肝腦病變：血胺堆積導致意識混亂，昏迷。

●肝腎症候群：肝硬化末期，影響到腎臟血流導致腎臟功能受損。

腹痛是肝硬化常見症狀，成因包括：大量腹水、自發性細菌性腹膜炎、食道靜脈曲張等；示意圖。（圖取自shutterstock）

另，醫師指出，根據「國人十大癌症死亡率」統計，「肝癌和肝內膽管癌」為第二名，而肝硬化就是肝癌的高風險因子，在急診也見到不少肝癌腫瘤破裂，導致腹內出血而休克的嚴重病患，肝硬化的治療，主要為病情的控制，尚未有完全治癒肝硬化的藥物，而對於末期肝硬化患者，僅有肝臟移植是唯一的治癒方式，想當然爾，困難度是很高的。

因此在面對肝硬化，重點是在初期的脂肪肝，肝臟發炎等，就要積極改善處理，「預防勝於治療」也是肝硬化最佳的解方。

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