抗癌新曙光！ 研究：運動顯著提升大腸癌存活率

大腸癌患者斯溫-柯林斯 （Terri Swain-Collins，左）在加拿大1家診所，於物理治療師指導下使用跑步機鍛鍊。（美聯社檔案照）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕1項開創性的國際實驗研究顯示，為期3年的運動計畫顯著提高了大腸癌患者的存活率，並有效控制疾病的復發。專家指出，鑑於其益處可媲美某些藥物，癌症中心和保險計畫應考慮將運動指導納入大腸癌康復者的標準照護流程。

《美聯社》報導，這項研究成果1日於美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會上發表，並同步刊登於《新英格蘭醫學期刊》。專家形容這是1項「極其令人興奮的研究」，是首個透過隨機對照試驗證實運動能減少癌症復發並提高存活率的研究。先前證據多基於比較活躍與久坐人群，此類研究無法證明因果關係。

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這項新研究橫跨加拿大、澳洲、英國、以色列及美國，共納入889名已完成化療且病情可治療的大腸癌患者。研究人員將他們隨機分為2組，一半僅獲得促進健康與營養的教育手冊，另一半則接受運動教練指導，第1年每2週會面一次，後2年則每月1次。運動教練協助參與者尋找增加體能活動的方法，許多人選擇每週數次步行約45分鐘。

62歲患者斯溫-柯林斯（Terri Swain-Collins）表示，規律運動讓她感覺更好，教練的督促則使她保持動力。追蹤8年後，運動組不僅更活躍，癌症復發率亦降低28%，總死亡率降低37%。研究共同作者、加拿大癌症醫師布斯（Christopher Booth）對結果感到驚嘆，稱運動計畫「非常實惠」，能讓人感覺更好、減少復發並延長壽命。

ASCO首席醫療官葛拉洛（Julie Gralow）讚揚此研究提供了最高品質證據。研究人員將分析血液樣本，探尋運動抗癌機制。論文共同作者、亞伯達大學 （University of Alberta） 的庫爾內亞（Kerry Courneya）總結：「現在我們可以明確地說，運動確實能提高存活率。」此研究由加、澳、英學術團體資助。

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