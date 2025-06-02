台中新冠重症全國第1 疫苗施打率卻低於平均

多名市議員質疑新冠疫情重症全國最高。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新冠疫情升溫，據衛福部疾管署統計，目前全國重症有499人，其中台中市85人，是全國最高；而全國打疫苗不到1成，約為8.91%，但台中市僅8.21%，比全國平均值還低，相對地，台南市疫苗施打率為12.11%，是六都最高，台中市是六都第4名，因此多名議員要求要加強宣傳，台中市不要輕忽；對此，台中市衛生局長曾梓展表示，有前往台南請益，將展開宣傳。

市議員謝志忠、王立任、黃守達及張玉嬿今（2）日在市議會，針對新冠疫情升溫提出詢問。其中謝志忠表示，過去疫情有超前部署，現今疫情升溫，市府應該要超前部署，他表示，台中市口罩夠嗎？快篩夠嗎？有達到安全存量嗎？

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中市衛生局長曾梓展表示，會展開宣傳打疫苗。（記者蘇金鳳攝）

對此，曾梓展表示，台中市上週只有15家藥局有快篩，目前有51家快篩，台中市口罩安全存量100萬個，但是快篩並沒有，會評估看看是否需要有安全存量。

謝志忠更擔憂說，今年重症數全國已達499人，台中市85人，是全國最高，且相比於重症症數第2位的高雄市57人，台中市高很多，其他縣市如桃園50人、新北49人，台北41人，台南34人，原因何在？

曾梓展表示，台中市的死亡率並不是全國最高，他猜想可能是因為台中市醫療資源很豐富。醫生很慎重，其他縣市轉到台中市，但這是他猜測；謝志忠則要求曾梓展需要提出科學數據。

王立任表示，預防新冠最好方法是什麼？曾梓展表示，打疫苗，但是推不太動；王立任強調，台中市打疫苗不但比全國平均8.91%還低，也是六都排第4，只有8.21%，第1名是台南12.11%，第2名是高雄10.88%，這兩個直轄市都超過1成，呼籲台中市要趕快宣傳，目前只有18到29歲，高於全國一點遠，其他都低於全國，要求市府全面動起來。

市議員王立任說台中市打疫苗排六都第4。（記者蘇金鳳攝）

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