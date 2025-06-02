自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台中新冠重症全國第1 疫苗施打率卻低於平均

2025/06/02 11:52

多名市議員質疑新冠疫情重症全國最高。（記者蘇金鳳攝）

多名市議員質疑新冠疫情重症全國最高。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新冠疫情升溫，據衛福部疾管署統計，目前全國重症有499人，其中台中市85人，是全國最高；而全國打疫苗不到1成，約為8.91%，但台中市僅8.21%，比全國平均值還低，相對地，台南市疫苗施打率為12.11%，是六都最高，台中市是六都第4名，因此多名議員要求要加強宣傳，台中市不要輕忽；對此，台中市衛生局長曾梓展表示，有前往台南請益，將展開宣傳。

市議員謝志忠、王立任、黃守達及張玉嬿今（2）日在市議會，針對新冠疫情升溫提出詢問。其中謝志忠表示，過去疫情有超前部署，現今疫情升溫，市府應該要超前部署，他表示，台中市口罩夠嗎？快篩夠嗎？有達到安全存量嗎？

中市衛生局長曾梓展表示，會展開宣傳打疫苗。（記者蘇金鳳攝）

中市衛生局長曾梓展表示，會展開宣傳打疫苗。（記者蘇金鳳攝）

對此，曾梓展表示，台中市上週只有15家藥局有快篩，目前有51家快篩，台中市口罩安全存量100萬個，但是快篩並沒有，會評估看看是否需要有安全存量。

謝志忠更擔憂說，今年重症數全國已達499人，台中市85人，是全國最高，且相比於重症症數第2位的高雄市57人，台中市高很多，其他縣市如桃園50人、新北49人，台北41人，台南34人，原因何在？

曾梓展表示，台中市的死亡率並不是全國最高，他猜想可能是因為台中市醫療資源很豐富。醫生很慎重，其他縣市轉到台中市，但這是他猜測；謝志忠則要求曾梓展需要提出科學數據。

王立任表示，預防新冠最好方法是什麼？曾梓展表示，打疫苗，但是推不太動；王立任強調，台中市打疫苗不但比全國平均8.91%還低，也是六都排第4，只有8.21%，第1名是台南12.11%，第2名是高雄10.88%，這兩個直轄市都超過1成，呼籲台中市要趕快宣傳，目前只有18到29歲，高於全國一點遠，其他都低於全國，要求市府全面動起來。

市議員王立任說台中市打疫苗排六都第4。（記者蘇金鳳攝）

市議員王立任說台中市打疫苗排六都第4。（記者蘇金鳳攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中