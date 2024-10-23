健康網》最高法院法官中風 國健署：掌握黃金治療3小時

國健署提醒，秋冬更迭之際，氣候冷暖不定，正是腦中風發作的高風險期；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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最高法院法官蔡憲德評議前突中風昏迷 送台大醫院急救

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕52歲最高法院法官蔡憲德，今（23）日在辦公室昏迷，同仁發現送醫急救，初步研判為急性中風，經手術取出血塊，進加護病房觀察治療。國健署提醒，秋冬更迭之際，氣候冷暖不定，正是腦中風發作的高風險期。呼籲民眾記住中風口訣，掌握黃金治療3小時，能大大降低腦中風死亡與失能殘障的風險。

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國健署指出，腦中風不僅影響個人健康，其造成的失能也增加個人與家庭的影響與負擔，而急性缺血性中風是最常見的腦中風類型，約占70-80%，患者若能於發生後3小時內給予靜脈血栓溶解劑治療，將有效減少失能之後遺症。

牢記「臨微不亂」中風口訣，出現其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中風口訣 牢記臨微不亂 送醫FAST

國健署結合台灣神經學學會、台灣腦中風學會資源，共同推廣中風口訣FAST（FACE、ARM、SPEECH、TIME）中文化：「臨微不亂」，方便民眾記憶、判斷，在發現急性中風症狀時，能立即或協助他人就醫，爭取黃金治療3小時。

「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側舉不起手腳（ARM）。

「微」笑也困難：臉部表情不對稱，或嘴角歪斜 （FACE）。

講話「不」清楚：口齒不清或無法表達（SPEECH）。

別「亂」快送醫：看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫（TIME）。

國健署呼籲，三高患者發生中風的風險約為一般民眾的2倍，高血壓患者要養成天天量血壓的習慣；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

慎防腦中風危險因子纏身

腦中風的危險因子與三高及生活飲食型態息息相關，國健署呼籲民眾一起實踐健康生活公約，擺脫危險因子糾纏：

1.慢性病管理：三高患者發生中風的風險約為一般民眾的2倍，務必遵從醫囑規律檢查與用藥，高血壓患者要養成天天量血壓的習慣。另，9%的腦中風與心律不整（如：心房纖維顫動） 或其它心臟疾病有關，應尋求醫療專業建議或治療。

2.生活管理：戒菸、節酒、健康吃、規律動、控體重（BMI）、好睡眠，不僅讓人遠離腦中風的威脅，也是杜絕其他慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

國健署也提醒民眾有病要看醫生，切勿輕信網路流傳的中風放血、吃香蕉皮治療高血壓等偏方，造成血壓失控。若發現有小中風的情形，切勿因症狀緩解而輕忽嚴重性，一定要迅速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

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