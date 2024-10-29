健康網》微笑怪怪的？ 恐是「腦中風」 國健署教3點辨別

國健署說，世界中風組織指出，全球每年有超過1200萬人中風，並強調高達90%的中風，其實是可以預防的；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（29）日為世界中風日，腦中風出現又急又快，要如何快速判斷呢？國民健康署在臉書專頁和官網發文指出中風的跡象，「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱；「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來；「說你好」沒辦法講得很清楚。若有發現任一情形，請盡速就醫，因腦血管疾病與三高息息相關。

預防腦中風方法

國健署表示，民眾可透過其提供的成人預防保健服務，或學生健檢、勞工健檢等，定期健檢掌握自身的健康數據；養成良好的生活習慣，如規律有氧運動、調整個人作息、保持情緒穩定，及遵循「三低一高」 （少油、少鹽、少糖及高纖）飲食原則，持續監控三高數值。

請繼續往下閱讀...

關於腦血管疾病

國健署說，世界中風組織（World Stroke Organization, WSO）指出，全球每年有超過1200萬人中風，並強調高達90%的中風，其實是可以預防的。另外，每一個健康行為，都可降低中風的風險。

腦血管疾病為111年國人10大死因的第5位，且依中央健康保險署110年全民健保統計資料顯示，全國腦血管疾病的就醫人數達43.7萬人，其費用占總醫療費用排名第7位，顯示腦血管疾病影響國人健康，及醫療費用負擔甚鉅。

造成腦中風的8大危險因子

國健署提到，包含高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及家族史。除了用藥控制三高外，病人常忽略健康的生活習慣，如無法徹底執行戒菸、規律運動等，日後可能導致更嚴重的血管狹窄，甚至再次中風。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法