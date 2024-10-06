北市首例登革熱 個案活動菜園列高風險場域

台北市文山區清潔隊於今日上午至菜園噴消，並將登革熱個案曾活動的菜園列為高風險場域，設立告示牌及警戒線。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市日前出現今年首例本土登革熱確定病例，研判與新北市中和及新店區群聚個案為同一起群聚事件。截至昨（5）日下午5時，台北市累計41例登革熱確診病例，其中境外移入40例，本土病例1例居住於文山區。文山區公所已將個案曾活動的菜園列為高風險場域，設立告示牌及警戒線，提醒民眾避免進入。

台北市衛生局表示，文山區公所已整合轄區資源，針對文山區確診個案居住地、活動地周遭環境，進行病媒蚊密度調查與孳生源清除。由於新北市中和區確診個案曾經於北市文山區確診個案住家附近1.5公里的菜園活動，文山區公所已將該地區列為高風險場域，於現場設立告示牌及警戒線，提醒民眾非必要避免進入，防止登革熱疫情擴大。

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台北市文山區清潔隊於今日上午至菜園噴消。（台北市衛生局提供）

衛生局呼籲，若曾經於該地區活動、種菜的民眾，請自我健康監測14天，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉骨骼痠痛、出疹或噁心、腹痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師有登革熱高風險地區活動史。

文山區公所與文山區清潔隊於4日起進行噴藥消毒及孳生源清除作業，噴藥面積1萬8000平方公尺，清理廢棄物250公斤、積水容器72個。菜園周邊清理廢棄物950公斤，積水容器65個，廢棄輪胎5個，今天早上也到菜園再度噴藥消毒。

文山區公所整合轄區資源，針對文山區確診個案居住地、活動地周遭環境進行病媒蚊密度調查與孳生源清除。（台北市衛生局提供）

衛生局表示，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

衛生局提醒，民眾若需長時間在戶外活動或到國內外登革熱流行地區，儘量穿著淺色寬鬆長袖衣褲，並使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分的防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。防蚊液補充時間視情況而定，若發現周圍有蚊蟲盤旋，則應進行補擦或補噴。

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