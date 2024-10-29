支氣管鏡熱蒸氣肺消融術 新竹台大分院訓練醫院揭牌

新竹台大分院支氣管鏡熱蒸氣肺消融術亞太區訓練醫院揭牌。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹台大分院今（29）舉辦「支氣管鏡熱蒸氣肺消融術亞太區訓練醫院揭牌」記者會，院方與堃博醫療簽署「支氣管鏡熱蒸氣肺消融術亞太區訓練醫院」合作案。未來將提供來自台灣及其他亞太區國家的醫療團隊，關於支氣管鏡熱蒸氣肺消融術的完整訓練。

新竹台大分院院長余忠仁表示，該院在慢性阻塞性肺病的介入治療已發展數年，累積的經驗不論在台灣還是亞太地區，都屬經驗豐富的團隊。這次和堃博醫療合作，希望能為慢性阻塞性肺病介入治療起步較晚的亞太國家，就近提供一個完整的訓練環境，使亞太地區嚴重肺氣腫的病人，能有接受藥物以外的治療機會。」

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胸腔內科醫師張立禹說，對於控制狀況不理想的嚴重肺氣腫，使用支氣管鏡進行低侵入性的介入治療，在歐美已經行之多年，開始納入治療準則已有7年的時間，但亞太區開始使用這些治療卻僅約3到4年的時間。本次設立亞太區訓練醫院的合作計畫，即是希望能夠藉由院方的經驗，提供前來參訪學習的醫療團隊關於哪些病人適合接受治療、術前準備事項、手術技術細節，以及術後照護追蹤的注意事項。

嚴重肺氣腫族群的病人，在控制效果不理想，要考慮熱蒸氣消融術時，其實要考慮的因素很多：如用藥的順從性和正確性、目前的肺功能、氣體交換功能、肺部結構受損的狀況、營養狀況、心血管共病等。此外，手術中如何選擇治療的肺葉以及如何適當的置入治療導管，以及常見的術後併發症、追蹤時須注意的臨床狀況和檢查及心肺復健，都是醫療團隊需要注意。院方除了醫師，尚有個案管理師、呼吸治療師、物理治療師、營養師等可以提供相關團隊學習。

新竹台大分院新竹醫院於2021年6月24日成功完成第一例個案後，至本月已經完成14例病人，15次熱蒸氣消融術。依目前追蹤資料，病人在術後6到12個月，在運動耐受性和生活品質上能獲得進步。

新竹台大分院新竹醫院持續提供慢性阻塞性肺病病友，有更多治療上的選擇，有機會獲得更好的生活品質，也提供台灣及其他亞太區有意願發展支氣管鏡熱蒸氣消融術的醫療團隊，經驗及技術上的分享，以期使更多病人受惠。

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