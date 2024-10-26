新北本土登革熱增1 感染仍與目前高風險區域有關

新北市衛生局於高風險區域進行環境消毒。（新北市衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱，為中和區72歲男，10月24日出現頭痛、關節痛及骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解，經調査感染與目前高風險區域有關。截至25日新北市累計72例本土登革熱病例。

新北市衛生局長陳潤秋指出，市府已將中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等列為管制區域，禁止民眾進入，但病毒可能會隨著社區中無症狀感染者移動，只要周遭環境有病媒蚊，就會透過叮咬再傳播給其他人，唯有落實清除積水容器不養蚊，才能避免登革熱的發生。市府團隊持續加強巡查社區，一旦發現積水容器孳生孑孓即依傳染病防治法第70條規定裁罰3000元，目前已開立51件。

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陳潤秋呼籲，近期氣溫雖降，仍適合病媒蚊生長，民眾應持續針對家戶內外巡倒清刷清除積水容器，進行戶外活動時，宜穿著淺色長袖衣褲、使用政府機關核可含有效成分之防蚊藥劑，避免被蚊叮咬。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與轄區衛生所聯繫進行採檢。

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