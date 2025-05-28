大吐血 竟是肝硬化害食道破裂

▲陳家禹醫師建議，民眾應定期安排抽血及腹部超音波檢查，降低肝硬化及肝癌的風險。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

65歲張姓婦人日前用餐時突然大量吐血，送醫檢查發現，元兇竟是B型肝炎引起的肝硬化，導致食道下段的靜脈曲張破裂出血（肝硬化門靜脈高壓產生的併發症），所幸醫師緊急採取「內視鏡靜脈曲張結紮術」後，順利止血搶回一命。醫師呼籲高風險民眾務必定期篩檢，避免肝硬化、肝癌上身。

內視鏡靜脈曲張結紮術 救一命

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主任陳家禹指出，患者送醫時，因失血過多，造成身體血壓急降、器官供血不足，出現「低血容量性休克」，情況相當危急，立即安排上消化道內視鏡檢查，發現是食道靜脈曲張破裂出血，若無及時止血，很可能會有致命風險。

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醫療團隊立刻進行「內視鏡靜脈曲張結紮術」，利用特殊橡皮圈把出血的靜脈捆住，達到止血效果，術後成功挽回病患生命，除安排預防性抗生素治療，也啟動抗病毒治療，控制B型肝炎加劇，減緩肝病惡化。

陳家禹表示，臨床上部分肝硬化患者，因平時沒有顯著症狀，往往都是突然吐血才被發現染病，患者的血液檢查發現B型肝炎表面抗原呈陽性，腹部超音波也顯示肝臟硬化、脾臟腫大，甚至有輕微腹水，顯示肝病已發展到嚴重階段，只是始終沒有察覺。

陳家禹指出，肝臟不好，吐血的主因是肝硬化會讓肝臟周邊的肝門靜脈系統壓力升高，導致食道下段或胃上段的靜脈過度擴張，出現「靜脈曲張」。若狀況持續惡化，則會引發食道靜脈曲張破裂出血，造成吐血或黑便，就像患者一樣。

陳家禹建議，有肝病家族史、未曾接受肝炎篩檢、未接受過B肝疫苗接種，都應安排抽血及腹部超音波檢查，因肝病是沉默殺手，一旦症狀明顯時，往往已進展嚴重。民眾若出現慢性疲倦、腹脹、右上腹不適等症狀者，應盡快就醫諮詢，平時避免飲酒、控制體重、減少加工食物攝取，以維持肝臟健康。

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